JO de Tokyo 2021 : 36% des Français intéressés prêts à se lever la nuit

55% des Français et 79% des amateurs de sport ont l’intention de suivre les JO de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août). L'événement est particulièrement apprécié des sondés, qui le trouvent rassembleur (74%), spectaculaire (67%), passionnant (61%). La majorité des personnes interrogées estiment que les Jeux véhiculent des valeurs positives (73%) et vont faire du bien dans la période actuelle (71%).

Non découragés par le décalage horaire de sept heures de moins, 36% des Français intéressés par les Jeux déclarent même qu’ils pourraient se lever la nuit ou tôt le matin pour suivre une épreuve qu’ils apprécient particulièrement. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 juin 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 594 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. 55% des Français ont l’intention de suivre les JO

Reportés d’un an en raison de la crise sanitaire, les Jeux Olympiques de Tokyo devraient donc disposer d’une large audience dans la population française. En effet, 55% des Français et près de 8 amateurs de sport sur 10 (79%) ont l’intention de les suivre, un haut niveau d’intérêt qui confirme la place unique qu’occupent les JO pour les Français.

Dans le détail 21% des Français et 35% des amateurs de sport déclarent qu’ils ont l’intention de regarder toutes sortes de disciplines. Au-delà de ces fans de la diversité proposée par les Jeux, les amoureux plus exclusifs d’un seul ou de quelques sports qu’ils suivent déjà en dehors des JO seront bien présents eux-aussi : 34% des Français et 44% des amateurs de sport comptent se concentrer sur les disciplines qu’ils suivent habituellement.

55% des Français ont l’intention de suivre les JO de Tokyo Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Un événement rassembleur

Les JO constituent pour les Français un évènement sportif de référence en termes de valeurs portées et leur retour est particulièrement apprécié après près de 18 mois de crise sanitaire. 73% des Français et 82% des amateurs de sport jugent que c’est un évènement qui véhicule des valeurs positives et 71% des Français, tout comme 79% des amateurs de sport, estiment qu’il va faire du bien dans la période actuelle.

Les JO sont aussi appréciés car ils incarnent un moment unique de fraternité et de diversité sportive. En effet, pour 74% des Français et 81% des amateurs de football il s’agit d’un événement sportif rassembleur. Et ils permettent aussi de découvrir une large palette d’activités sportives, au-delà de celles consacrées dans les retransmissions sportives habituelles : pour 75% des Français et 84% des amateurs de sport, c’est un événement qui met en valeur des disciplines peu connues.

JO : un événement rassembleur Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Les JO sont aussi un moment d’excellence sportive, mettant en avant des athlètes de haut niveau, des performances sportives de premier plan entrant régulièrement dans la légende du Sport. Pour 67% des Français et 77% des amateurs de sport c’est un évènement sportif spectaculaire et pour 61% des Français et 74% des amateurs de sport c’est un évènement sportif passionnant.

3. 36% de Français intéressés prêts à se lever la nuit

Avec sept heures de décalage horaire, certaines épreuves ayant lieu en matinée à Tokyo seront diffusées durant la nuit en France. Mais cela n’apparaît pas forcément de nature à refréner l’intérêt du public : parmi les Français qui comptent suivre les JO, 36% déclarent qu’ils pourraient se lever la nuit ou tôt le matin pour suivre une épreuve qu’ils apprécient particulièrement.

JO : 36% de Français intéressés prêts à se lever la nuit Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. 56% des amateurs de sport impatients

Compte tenu de ce grand intérêt pour cet événement sportif spectaculaire autant que pour ses épreuves passionnantes, les JO sont attendus de pied ferme par le public à un mois de leur cérémonie d’ouverture. 56% des amateurs de sport ayant l’intention de suivre les JO déclarent en effet qu’ils sont impatients qu’ils commencent. 16% sont même très impatients.

JO : 56% des amateurs de sport impatients Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

5. Contre le refus des clubs de L1 de libérer leurs joueurs

Dans ce contexte, le fait que plusieurs clubs de football de Ligue 1 refusent de libérer leurs jeunes joueurs pour qu’ils intègrent l’équipe de France olympique passe mal dans l’opinion : 66% des Français jugent que ce n’est pas justifié tout comme 62% des amateurs de sport.