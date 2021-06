Tour de France 2021 : Alaphilippe largement favori devant Pogacar, selon les Français

Invités à se prononcer sur le nom du prochain vainqueur du Tour de France, 32% des Françaises et des Français citent Julian Alaphilippe, largement devant le tenant du titre slovène Tadej Pogacar (9%) et le Britannique Geraint Thomas (8%). Plus surprenant encore, le coureur français arrive aussi en tête chez les amateurs de cyclisme (40%) devant un autre Slovène, Primoz Roglisc (19%) et Pogacar (14%).

Par ailleurs, 48% des sondés annoncent qu'ils suivront cette édition 2021 de près ou de loin, un intérêt en hausse de deux points après plusieurs quatre de baisse continue. 5,8 millions d’adultes ont de leur côté l'intention de se rendre sur le bord des routes du Tour. Enfin, 58% des Français approuvent la mise en place du pass sanitaire sur les arrivées.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 juin 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 408 amateurs de cyclisme.

1. Alaphilippe largement en tête des pronostics

Les Français désignent donc Julian Alaphilippe comme le grand favori de ce Tour de France. Avec 32% des suffrages, il devance nettement le dernier vainqueur, le jeune Tadej Pogacar (9%), le vainqueur du Tour 2018 Geraint Thomas (8%) et le malheureux 2e de la dernière édition Primoz Roglic (7%).

L’armada Ineos est bien représentée dans ce classement puisque Richard Carapaz (6%) et Richie Porte (6%) ont aussi leurs chances selon les Français. David Gaudu arrive lui en 7e position des pronostics (5%).

Les sondés répondent-ils autant en fonction de leur souhait que des états de forme des uns et des autres ? Si ses performances de Alaphilippe ont marqué les Français, ses qualités ne font pas de lui, objectivement, l’ultra-favori du Tour.

Toutefois, la 1re place du champion du monde dans ce classement n’est pas si

absurde à y regarder de plus près. D’abord, cette édition est moins montagneuse qu’à l’accoutumée et fait la part belle aux étapes accidentées sur lesquelles Julian Alaphilippe excelle, à commencer par les deux premières étapes bretonnes.

Ensuite, le coureur de la Quick Step-Deceuninck a prouvé en 2019 qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs en montagne et en contre-la-montre lorsqu’il jouait le général. Enfin, il a orienté sa préparation pour arriver en pleine forme sur le Tour, tout en masquant malicieusement ses ambitions.

Les amateurs de cyclisme, plus au fait des qualités des forces en présence, placent d’ailleurs eux aussi Alaphilippe en tête de leurs pronostics (40%), devant les deux slovènes Roglic (19%) et Pogacar (14%).

2. 48% des Français suivront la course

Le Tour de France continue de passionner les Français. 48% d’entre eux indiquent qu’ils suivront cette édition. La Grande Boucle enraye ainsi une baisse d’intérêt continue depuis 2017 : 55% des Français s’intéressaient à l’épreuve il y a quatre ans, ils étaient 50% en 2018 et seulement 46% l’an passé.

Dans le détail, 17% de nos concitoyens suivront un maximum d’étapes en direct, 16% regarderont les étapes de montagne et 15% suivront essentiellement les résultats. Sociologiquement, le Tour intéresse davantage les hommes (65% pour 32% des femmes), les plus âgés (65% des 65 ans et plus pour 40% des 25-34 ans) et les habitants Nord-Ouest (53%).



La popularité de la Grande Boucle s’explique par une image toujours positive. Dans notre sondage réalisé l’an passé, 91% des Français le qualifiaient de populaire, 81% de festif, 65% estimaient qu’il véhiculait des valeurs positives et 63% le jugeaient spectaculaire. Au-delà de l’épreuve sportive, 41% des Français estimaient aussi que c’est l’occasion d’admirer les paysages et le patrimoine français.

3. 5,8 millions d’adultes sur le bord des routes

Après une édition 2020 courue en septembre et sans aucun public sur le bord des routes, les Français vont à nouveau pouvoir applaudir les coureurs sur leur passage. Bien sûr, comme chaque année, il y a des déçus. 40% des Français indiquent que le Tour ne passe pas près de chez eux. C’est le cas des habitants des Hauts-de-France et du Grand-Est notamment.



Mais les spectateurs devraient être nombreux sur le bord des routes. 11% des adultes français ont l’intention d’aller voir passer les coureurs. Cela représente autour de 5,8 millions de personnes, auxquelles il faut ajouter les enfants, toujours nombreux, et les spectateurs étrangers, soit probablement près de 10 millions de personnes au total.



L’accès aux bords des routes sera libre même si les rassemblements seront limités et le port du masque et la distanciation physique demandés.

4. Le pass sanitaire sur les arrivées approuvé

Un pass sanitaire sera exigé sur les départs et les arrivées des deux premières étapes bretonnes. Sans vaccination ou test négatif récent, l’accès à ces zones sera interdit aux spectateurs. La jauge sera quant à elle limitée à 4.000 personnes. Pour 58% des Français et 63% des amateurs de cyclisme, c’est une bonne décision.



Ils ne sont à l’inverse que 13% et 7% à juger que ce n’est pas assez strict et 27% et 29% à considérer que ces exigences le sont trop. Les contaminations sont certes en baisse en France mais l’émergence du variant Delta en Europe et dans certaines régions françaises continue d’inquiéter les Français.