Tour de France 2021 : sans Pinot ni Bardet, quels Français pour le général ?

David Gaudu, Guillaume Martin et Julian Alaphilippe

Avec trois podiums à eux deux, Romain Bardet et Thibaut Pinot étaient ces 5 dernières années, les plus belles chances françaises sur le Tour de France. On se souvient encore d'un Thibaut Pinot flamboyant sur le Tour 2019, déposant Egan Bernal dans le col du Tourmalet.

Celui qui avait dû abandonner en sanglots cette année là ne sera pas de la partie cette saison, pas assez prêt physiquement. De son côté, Romain Bardet, qui avait dû abandonner après une chute sur la Grande Boucle 2020, a préféré tenter sa chance sur le Giro cette saison, où il a signé une belle 7e place pour sa première participation.

Si ces deux absences sont un coup dur pour les fans français, d'autres tricolores peuvent éventuellement animer ce Tour de France 2021. Voici 4 Français qui auront des cartes à jouer au classement général (mais pas que).

1. David Gaudu : la relève

David Gaudu sur le Tour d'Espagne 2020 Crédit : OSCAR DEL POZO / AFP

En l'absence de son leader Thibaut Pinot, la Groupama-FDJ a remis les clés à son équipier de luxe David Gaudu. C'est le jeune breton qui avait emmené Pinot sur le Tour de France 2019, imposant un train d'enfer en montagne. À 24 ans, David Gaudu va aborder le Tour dans la peau d'un leader, statut qu'il a connu sur le dernier Tour d'Espagne en novembre dernier et qui lui a plutôt réussi puisqu'il a terminé 8e et signé deux victoires d'étapes. Mais s'il veut viser le top 10 sur le Tour, il faudra tenir bon dans les chronos, son point faible.

2. Julian Alaphilippe : l'envie d'y croire

Julian Alaphilippe sur La Flèche Wallonne le 21 avril 2021 Crédit : ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Avec Julian Alaphilippe c'est quitte ou double. "L'objectif principal du Tour sera de remporter une victoire d'étape", dit le Français, qui n'ambitionne donc pas de se placer au général. Pourtant, avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, difficile de l'imaginer ne viser QUE les victoires d'étapes. Quand on connait ses capacités de rouleur, sa résistance en montagne et le parcours de la première semaine, on se dit qu'il y a peut-être une petite lucarne dans laquelle il pourrait s'engouffrer.

3. Guillaume Martin : l'incertitude

Guillaume Martin sur le Critérium du Dauphiné en 2021 Crédit : Alain JOCARD / AFP

Il était le Français en forme lors de l'édition précédente, 11e au général et longtemps 3e derrière Yates et Roglic. Malgré ses talents de grimpeur, Guillaume Martin avait fini par exploser dans les dernières étapes des Alpes. S'il affichait de grandes ambitions pour la Grande Boucle cette année, déclarant en septembre que le niveau de Pogacar (vainqueur du Tour 2020) "est de l’ordre de l’atteignable", cette saison le Parisien est en manque de repère. Il lui faudra notamment limiter les dégâts sur les deux contre-la-montre s'il veut avoir sa chance.

4. Warren Barguil : l'électron libre

Warren Barguil sur le Tour des Flandres 2021 Crédit : DAVID STOCKMAN / BELGA / AFP

Lui aussi s'élancera depuis ses terres en Bretagne samedi. 10e du Tour en 2017 et 2019, Warren Barguil va également arriver sur la Grande Boucle sans grande référence cette saison. 4e des championnats de France, le Breton, leader de l'équipe Arkéa Samsic, aime dynamiser la course. 14e l'an dernier, il avait essayé d'attaquer les favoris et de se placer dans les échappées. Le maillot à pois, qu'il avait remporté en 2017, reste aussi un objectif pour lui.