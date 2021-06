Tour de France 2021 : les 12 étapes à ne pas manquer

Le Ventoux par deux fois, les Pyrénées privilégiées, deux contre-montre individuels : le Tour de France 2021, qui s'élance samedi 26 juin de Brest, sera très différent de la dernière édition, la plus montagneuse de son histoire récente. Grande nouveauté, le Mont Ventoux sera grimpé une première fois à partir de Sault, son flanc le moins connu, puis dans son intégralité sur le versant sud à partir de Bédoin après la descente par le côté nord.

Deux journées, au Grand-Bornand et à Tignes, sont prévues dans les Alpes, logiquement adoucies dès lors qu'elles sont cette fois le premier des deux grands massifs. Mais dans les Pyrénées, il reste trois grandes étapes pour les grimpeurs, à Andorre-la-Vieille pour la seule incursion à l'étranger, au col du Portet et à Luz-Ardiden (après le Tourmalet), deux longues et spectaculaires ascensions.

Le Tour renoue aussi avec sa tradition oubliée de deux contre-la-montre individuels, le premier à Laval le cinquième jour, le second dans les prestigieux vignobles du Bordelais entre Libourne et Saint-Emilion à la veille de l'arrivée, jugée comme toujours sur les Champs-Elysées, le 18 juillet. Le total des deux chronos - plats - donne 58 km, la distance la plus conséquente depuis 2013 (65 km). Voici les 12 étapes à ne pas manquer.

1. Samedi 26 juin : 1re étape Brest - Landerneau

Qui décrochera le premier maillot jaune de cette 108e édition ? Qui seront les premiers attaquants ? Les premiers échappés sérieux ? Le profil de cette 1re étape 100% Finistère offre un terrain de jeu idéal pour les baroudeurs avec quatre côtes de 4e catégorie répertoriées et deux de 3e, dont celle de la Fosse aux loups qui conduit à l'arrivée (3 km à 5,7%) à Landerneau.

Tour de France 2021 : le profil de la 1re étape Crédit : Sophie RAMIS, Cléa PÉCULIER / AFP

2. Dimanche 27 juin : 2e étape Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne

La 2e étape étape est elle aussi classée dans la catégorie "accidentée" avec une nouvelle fois quatre ascensions de 4e catégorie et une de 3e escaladée à deux reprises : la fameuse côte de Mûr-de-Bretagne (2 km à 6,9%), qui servira de juge de paix, sans doute pour un changement de leader. Cerise sur le gâteau du parcours de 183,5 km dans les Côtes-d'Armor, des paysages de carte postale le long de la côte durant les deux-tiers du temps.

Tour de France 2021 : le profil de la 2e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

3. Mercredi 30 juin : 5e étape Changé - Laval

Après deux étapes de plat Lorient - Pontivy (182 km) et Redon - Fougères (152 km) pour des explications entre sprinteurs, les candidats au classement général ont un premier rendez-vous à bien négocier : un contre-la-montre individuel de 27,2 km autour de Laval.

Tour de France : le profil de la 5e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

4. samedi 3 juillet : 8e étape Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km

De Laval, le peloton a poursuivi sa traversée du pays vers l'Est via une courte étape de plat

Tours - Châteauroux (160,6 km) et un long parcours plus accidenté entre Vierzon et Le Creusot (249,1 km) avec un premier col de 2e catégorie, le Signal d'Uchon dans le final (5,7 km à 5,7%).

Le voilà au pied de la haute montagne, avec trois ascensions de 1re catégorie dans le dernier tiers des 150,8 km du jour : la côte de Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3%), le col de Romme (8,8 km à 8,9%) et le fameux col de la Colombière (7,5 km à 8,5%), avant une plongée de 15 km vers Le Grand-Bornand.

Tour de France 2021 : le profil de la 8e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

5. Dimanche 4 juillet : 9e étape Cluses - Tignes

La voilà la première arrivée jugée en altitude en montagne, au terme d'une montée finale de 21 km à 5,6% de pente moyenne, classée en 1re catégorie. Mais le menu est copieux en amont sur 144,9 km avec notamment le col des Saisies (1re catégorie, 9,4 km à 6,2%) puis l'enchaînement du col du Pré (hors catégorie, 12,6 km à 7,7%) et du Cormet de Roselend (2e catégorie, 5,7 km à 6,5%).

Tour de France 2021 : le profil de la 9e étape Crédit : Sophie RAMIS, Cléa PÉCULIER / AFP

6. Mercredi 7 juillet : 11e étape Sorgues - Malaucène

Voici sans doute l'étape reine de cette Grande Boucle, après une journée de repos à Tignes et une 10e étape Albertville - Valence (190,7 km) sans doute pour un sprinteur. Dans le Vaucluse, les coureurs vont se frotter au col de la Liguière (1re catégorie, 9,3 km à 6,7%) en milieu d'étape, avant d'escalader le Ventoux à deux reprises, par Sault (22 km à 5,1%) puis par Bédoin (15,7 km à 8,8%) puis de redescendre vers Malaucène. Grand spectacle en perspective.

Tour de France 2021 : le profil de la 11e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP

7. Samedi 10 juillet : 14e étape Carcassonne - Quillan

Deux étapes de transition figurent au menu en direction des Pyrénées, Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (159,4 km) et Nîmes - Carcassonne (219,9 km). Mais avant de retrouver la haute montagne, place à un parcours propices aux attaques entre Aude, Ariège et Pyrénées-Orientales sur 183,7 km. Au programme, cinq ascensions répertoriées dont trois de 2e catégorie.

Tour de France 2021 : le profil de la 14e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP

8. Dimanche 11 juillet : 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille

La deuxième semaine de course touche à sa fin, la finale de l'Euro de football est prévue en soirée (21h). Quoi de mieux que cette première étape pyrénéenne en direction d'Andorre comme mise en bouche pour les amateurs de sport ?



À partir du km 50, la route ne fait plus que monter et descendre, avec la Montée de Mont-Louis (8,4 km à 5,7%), le col de Puymorens (5,8 km à 4,7%), le Port d'Envalira (10,7 km à 5,9%) et le col de Beixalis (6,4 km à 8,5%).

Tour de France 2021 : le profil de la 15e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP

9. Mardi 13 juillet : 16e étape Pas de la Case - Saint-Gaudens

La journée de repos en Andorre ne sera pas de trop avant d'attaquer les trois autres volets pyrénéen. Entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens, le parcours de 169 km en forme de montagnes russes ne propose aucun col hors catégorie mais sera usant pour les organismes avec le col de Port (11,4 km à 5,1%), le col de la Core (13,1 km à 6,6%) et le col de Portet-d'Aspet (5,4 km à 7,1%).

Tour de France 2021 : le profil de la 16e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

10. Mercredi 14 juillet : 17e étape Muret - Col du Portet

10 jours après le final à Tignes, voilà la deuxième des trois arrivées au sommet de cette édition, avec "l'impitoyable" col du Portet (hors catégorie, 16 km à 8,7%), selon les mots du patron de l'épreuve Christian prudhomme.



L'ultime ascension est précédée de deux gros morceaux classés en 1re catégorie, le col de Peyresourde (13,2 km à 7%) et le col de Val Louron- Azet (7,4 km à 8,3%), après 115 km dans la vallée où les équipes des favoris pourraient rouler fort.

Tour de France 2021 : le profil de la 17e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

11. Jeudi 15 juillet : 18e étape Pau - Luz-Ardiden

Profil similaire dès le lendemain pour une dernière explication entre grimpeurs avec, là encore, un final en montée, hors catégorie, sur 13,3 km à 7,4% vers Luz Ardiden, théâtre de l'un des numéros de Richard Virenque en 1994.



Mais ce n'est pas tout : avant de grimper vers la station de sports d'hiver, il y a un autre monument au menu, le col du Tourmalet, lui aussi hors catégorie avec ses 17,1 km de montée à 7,3% de pente moyenne.

Tour de France 2021 : le profil de la 18e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

12. Samedi 17 juillet : 20e étape Libourne - Saint-Emilion (contre-la-montre individuel)

Si les écarts au sommet du classement général ne sont pas trop importants, le Tour 2021 se jouera peut-être, comme l'an passé, lors du dernier contre-la-montre à la veille de l'arrivée à Paris. Sur 30,8 km dans le vignoble bordelais, il y a de quoi reprendre du temps, renverser des situations.

Tour de France 2021 : le profil de la 20e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP