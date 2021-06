Tour de France 2021 : victoires d'étapes, maillot jaune... Que peut viser Alaphilippe ?

Il nous a fait rêver en 2019, en portant le maillot jaune pendant 14 jours, remportant deux étapes et finissant 5e au général. Il nous a fait vibrer en 2020 avec une victoire d'étape et trois jours en jaune. Alors, que nous réserve la cuvée 2021 sur le Tour de France pour Julian Alaphilippe ?

Champion du monde en septembre dernier, il arborera le maillot arc-en-ciel sur les routes du Tour cette année avec certainement dans un coin de sa tête, son fils Nino, tout juste né. "Devenir papa, c'est vraiment spécial, c'est une émotion unique qui donne beaucoup d'énergie", explique-t-il dans un entretien publié par son équipe, la Deceuninck-Quick Step.

Vainqueur de La Flèche Wallonne en avril, le Français signe déjà une belle saison à l'approche de la Grande Boucle. "Jusque-là, cette saison avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules a été vraiment spéciale pour moi", dit-il.

Peut-il jouer le général ?

S'il avait signé une 5e place au général en 2019, Julian Alaphilippe avait été rappelé à la réalité en septembre dernier sur le Tour 2020, terminant 36e. Cette année encore, avec un parcours très montagneux, difficile d'imaginer le Français jouer le général, ce qu'il n'a jamais vraiment ambitionné au vu de son profil de puncheur et de coureur de Classiques.

Toutefois, le champion du monde a montré qu'il avait de bonnes sensations en montagne sur le Tour de Suisse début juin. De là à suivre Roglic et Pogacar dans les hauts pourcentages ? On en doute. Mais ses talents de descendeur et de rouleur ne sont plus à prouver et avec deux chronos cette année, il aura peut-être une (toute) petite carte à jouer.

L'objectif sera de remporter une victoire d'étape Julian Alaphilippe

Le Français sera leader de son équipe, la Deceuninck-Quick Step et ambitionne en priorité la victoire d'étape cette année. "L'objectif principal du Tour sera de remporter une victoire d'étape. Lever les mains là-bas, lors de la plus grande course du monde, avec le maillot de champion du monde sur les épaules, ce serait quelque chose de vraiment spécial. La première semaine va être importante, avec plusieurs opportunités", explique-t-il.

C'est pendant cette première semaine, l'an passé, que le Français avait signé une belle victoire lors de la 2e étape, endossant par la même occasion le maillot jaune pendant trois jours. Alors, au vu du parcours cette année, avec une étape accidentée dès ce dimanche 27 juin, on se prend à rêver d'un scénario similaire.

Julian Alaphilippe peut-il revêtir à nouveau la tunique dorée sur les routes du Tour ? Éléments de réponse peut-être dès dimanche au Mûr-de-Bretagne.