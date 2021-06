Tour de France 2021 : Roglic, Pogacar, Carapaz... Les favoris à la loupe

Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Richard Carapaz

La Grande Boucle s'élance ce samedi 26 juin à Brest avec comme d'habitude, les plus belles têtes d'affiche du cyclisme mondial. Hormis Egan Bernal, qui a cette année priorisé le Giro (qu'il a remporté), les cadors sont là, des vétérans du circuit aux jeunes pousses, à commencer par le tenant du titre Tadej Pogacar.

Le Slovène de 22 ans, vainqueur l'an dernier grâce à un contre-la-montre de haute volée, sera évidemment à surveiller et il pourrait venir jouer les trouble-fête dans le nouveau bras de fer qui s'annonce entre l'équipe Jumbo-Visma et les Ineos Grenadiers. Comme en septembre dernier, préparez-vous à voir une armada jaune rouler à l'avant du peloton, surtout dans les étapes de montagne.

La formation de Primoz Roglic, coiffé par son compatriote l'an passé, a mis les moyens pour protéger son leader dans les ascensions. Mais il faudra aussi compter sur la formation Ineos, qui devrait tenir tête à la Jumbo cette année. En tête de file, l'Équatorien Richard Carapaz, récent vainqueur du Tour de Suisse. Zoom sur les principaux favoris de ce Tour de France 2021, des plus crédibles aux outsiders potentiels.

★★★ : Roglic, Pogacar

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) : 31 ans, Slovène, 2e l'an dernier, vainqueur de la Vuelta en 2019 et 2020. Il est l'homme fort du peloton, la force tranquille, accompagné par des équipiers de luxe. Kruijswijk, Kuss ou encore Van Aert vont tout faire pour mettre le Slovène dans les meilleures dispositions. Malheureux en septembre où il a laissé filer la victoire sur le contre-la-montre, Roglic a une revanche à prendre.

Primoz Roglic lors de Paris-Nice en mars 2021 Crédit : Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) : 22 ans, Slovène lui aussi, tenant du titre. Il n'est plus un outsider ou une surprise, il est désormais dans la peau d'un favori pour ce Tour de France. Impressionnant cette saison où il a remporté de belles courses comme Tirreno-Adriatico ou Liège-Bastogne-Liège, il sera l'homme que voudra faire décrocher la Jumbo.

Tadej Pogacar en janvier 2021 Crédit : DIRK WAEM / BELGA / AFP

★★ : Carapaz, Porte

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) : 28 ans, Équatorien, vainqueur du Giro en 2019. Après l'échec de Bernal l'an dernier, Ineos Grenadiers a choisi Carapaz comme leader et à l'instar de Primoz Roglic, il sera bien accompagné avec. Dans ses rangs : Geraint Thomas, Richie Porte et Tao Geoghegan Hart, trois hommes aux allures de leader. Attention à ce que cela ne perturbe pas la hiérarchie de l'équipe britannique.

Richard Carapaz sur le Tour de France 2020 Crédit : STUART FRANKLIN / AFP / POOL

Richie Porte (Ineos Grenadiers) : 36 ans, Australien, 3e l'an dernier. Coureur expérimenté qui disputera son 11e Tour de France, Richie Porte, récent vainqueur du Critérium du Dauphiné partagera sans doute le leadership avec Richard Carapaz. Mais en cas de défaillance de ce dernier, l'Australien pourrait avoir les moyens de jouer sa chance au général. L'an dernier, il était celui qui résistait le mieux à Roglic et Pogacar.

Richie Porte, vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2021 Crédit : ALAIN JOCARD / AFP

★ : Lopez, Thomas

Miguel Angel Lopez (Movistar) : 27 ans, Colombien, 6e l'an dernier. Excellent grimpeur, "Superman" comme on le surnomme, avait brillé en septembre dernier en s'imposant au Col de la Loze, supplantant au passage Roglic et Pogacar. Il avait explosé lors du contre-la-montre et avec deux chronos au programme cette année, il devra limiter les dégâts.

Miguel Angel Lopez lors du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné en 2021 Crédit : ALAIN JOCARD / AFP

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) : 35 ans, Britannique, vainqueur du Tour en 2018, 2e en 2019. S'il a du mal à revenir au plus haut niveau, Thomas peut tirer son épingle du jeu cette année, où il n'est pas forcément attendu. Excellent rouleur, le Britannique a signé une encourageante 3e place sur le Critérium du Dauphiné début juin. Seul bémol déjà évoqué, avec des coureurs comme Carapaz, Porte ou Geoghegan Hart dans son équipe, arrivera t-il à s'affirmer ?

Geraint Thomas sur le Critérium du Dauphiné en 2021 Crédit : ALAIN JOCARD / AFP

Les outsiders

Derrière ces quelques favoris, ils sont une floppée à pouvoir viser le top 10 du général ou qui sait, un podium si certains cadors connaissent des défaillances. On scrutera notamment le retour de Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), Jakob Fuglsang (Astana) ou encore Enric Mas (Movistar). Sans oublier notre choix du cœur, Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), toujours capable de prouesses sur les routes du Tour.