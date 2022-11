Route du Rhum 2022 : gains, coûts, records... Tous les chiffres à connaître

Les 138 skippers engagés dans cette Route du Rhum 2022 sont dans les starting-blocks. C’est à 13h02 précise que sera donné le départ de la 12e édition, dimanche 6 novembre, depuis le ferry "Le Pont Aven" au large de la pointe du Grouin à Cancale.



138 skippers à la barre de 138 voiliers, donc. Mais il y aura aussi 491 quilles, dérives, safrans et autres foils sur ces bateaux répartis en six catégories, les Ultim, les Ocean Fifty, les Imoca, les Class40, les Rhum Mono et les Rhum Multi. Et si l’on met tous ces bateaux à la queue leu-leu, cela représente 2,179 km de coques cumulées.



Un Ultim, trimaran géant de 32 mètres par 23, coûte entre 17 et 20 millions d’euros. Pour un Imoca, certains peuvent dépasser les 8 millions. Comptez 4 millions pour un Ocean Fifty et environ 700.000 euros pour un Class40. Voilà pourquoi cette catégorie est la plus représentée au départ avec 55 bateaux.

Les records

Le parcours pour rallier Pointe-à-Pitre est le même depuis la première édition en 1978. Il est libre, identique pour tous les concurrents et se termine par le tour de la Guadeloupe en enroulant la bouée de Basse-Terre. En moyenne, les skippers effectueront 3.543 milles nautiques, soit 6.562 km entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.



Le record de la traversé, établi en 2018, est détenu par Francis Joyon : 7 jours, 14 heures, 27 minutes. En Imoca, il est toujours la propriété de François Gabart (2014), qui avait mis 12 jours et 4 heures pour l’emporter.

Les gains

Le vainqueur en Ultim empochera 64.000 euros, en Imoca 45.000, en Ocean Fifty 8.000. Pour les Class40, les 12 premiers se partageront 55.000 euros alors que le lauréat de la catégorie Rhum Mono se verra verser 7.392 euros et celui de la Rhum Multi 8.448 euros.

Les participants

Sur l’ensemble des 138 engagés, 51% des coureurs ont déjà participé à La Route du Rhum. Parmi ces skippers, 25 sont étrangers, avec pour la première fois un Chinois (Jingkun Xu). Le plus jeune est Martin Louchart, 20 ans, le doyen Philippe Poupon, 68 ans.



C’est Francis Joyon, le tenant du titre qui a le plus grand nombre de participations puisqu’il s’élancera pour la 8e fois sur cette Route du Rhum, où cinq femmes seront au départ.

