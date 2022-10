Attention, sensations fortes garanties avec les Ocean Fifty. À bord de ces multicoques de 15,24 m de long et 15,24 m de large qui dépassent allégrement les 30 nœuds et peuvent même atteindre les 40 nœuds, l’affrontement en mer s’annonce des plus passionnants sur cette 12e Route du Rhum. Sur les huit engagés au départ de Saint-Malo, tous peuvent prétendre à la victoire.



Il y a d'abord Gilles Lamiré, l’une des figures de cette classe, qui s’élancera pour la 5e fois à l’assaut du Rhum. Vainqueur de la Transat Anglaise en 2016 et de la Transat Jacques Vabre en 2019, il est l’un des favoris. Mais il faudra compter aussi sur Armel Tripon, vainqueur il y a quatre ans à Pointe-à-Pitre, sur Erwan Le Roux, vainqueur en 2014 et 2e en 2018, et sur Thibaut Vauchel-Camus, qui avait complété le podium lors de la dernière édition.

Ces trois skippers seront une nouvelle fois sur la ligne de départ le dimanche 6 novembre et feront tout pour l’emporter de l’autre côté de l’Atlantique. Mais la concurrence s’annonce exacerbée.

Il ne faut pas oublier Éric Péron

Le vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, Sébastien Rogue, sera également présent, tout comme le Britannique Sam Goodchild, vainqueur de la Drheam Cup en 2020, et Quentin Vlamynck, qui s'élance cette année sur sa première Route du Rhum après avoir participé à la conception puis à la construction de son bateau en utilisant les matériaux novateurs et recyclables.



Enfin il ne faut pas oublier Éric Péron, qui par le passé a glané de nombreux podiums sur des courses mythiques telles sur la Volvo Ocean Race, la Transat Jacques Vabre, la Solitaire du Figaro ou encore la Transat AG2R La Mondiale. Le Breton découvre le circuit Ocean Fifty et délaissera pour l’occasion sa petite maison en bois, ses neuf moutons d'Ouessant et sa petite Capucine née il y a cinq mois seulement.

Les engagés en catégorie Ocean Fifty :

Sam Goodchild, "Leyton"

Gilles Lamiré, "Groupe GCA-1001 sourires"

Erwan Le Roux, "Koesio"

Éric Péron, "Komilfo"

Sébastien Rogues, "Primonial"

Armel Tripon, "Les P’tits Doudous"

Quentin Vlamynck, "Arkema"

Thibaut Vauchel-Camus, "Solidaires En Peloton - Arsep"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info