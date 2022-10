Route du Rhum 2022 : plateau royal en Ultim pour un record qui va certainement tomber

Huit maxi trimaran Ultim seront au départ dimanche 6 novembre de la 12e édition de la Route du Rhum, dans la catégorie reine des géants des mers (32 m de long sur 23 de large). Parmi ces huit bateaux, six d’entre eux sont taillés pour la victoire, à commencer par celui qui a remporté la dernière édition aux mains de Francis Joyon.

Le trimaran "Idec Sport" est en effet l’ancien "Groupama 3" avec lequel Franck Cammas avait gagné la Route du Rhum 2010. Rebaptisé "Banque Populaire VII", il avait permis à Loïck Peyron de l’emporter en 2014. Autrement dit, le bateau connaît parfaitement la route de la victoire vers Pointe-à-Pitre.

Ajoutez à cela que Francis Joyon détient le record de la traversée, en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Un record qui pourrait, si les conditions météorologiques sont favorables, être battu voire pulvérisé tant les maxi trimarans ont encore évolué ces derniers mois et affichent des vitesses affolantes grâce à leurs foils.

Superbe plateau

C’est ainsi que Charles Caudrelier, qui a presque tout remporté (en double) sur le "Maxi Edmond de Rothschild", fait figure de grand favori, même si l'enfant de Beg Meil sera au départ de sa première Route du Rhum.



François Gabart à bord de son révolutionnaire "SVR-Lazartigue", 2e de la dernière Transat Jacques Vabre, ou encore Armel Le Cléac’h sur le "Maxi Banque Populaire XI" sont eux aussi dans le cercle des potentiels vainqueurs de cette 12e édition, comme Thomas Coville, vainqueur en monocoque en 1998 et qui s’élancera pour la 7e fois sur cette Route du Rhum.

Yves Le Blévec, sur "Actual", n’est pas à exclure de ce cercle des prétendants puisqu’il barre l’ancien "Macif" de François Gabart. Ce sera sans doute plus compliqué par contre pour les deux multicoques d’anciennes générations, ceux d'Arthur Le Vaillant ("Mieux") et de Romain Pilliard ("Use it Again").

Les 8 engagés de la catégorie Ultim

Charles Caudrelier, "Maxi Edmond de Rothschild"

François Gabart, "SVR-Lazartigue"

Armel le Cléac’h, "Maxi Banque Populaire XI"

Thomas Coville, "Sodebo Ultim 3"

Francis Joyon, "Idec Sport"

Yves Le Blévec, "Actual"

Arthur Le Vaillant, "Mieux"

Romain Pilliard, "Use it Again"

