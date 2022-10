Route du Rhum 2022 : Mike Birch est décédé

Le Canadien Mike Birch, est décédé à son domicile de Brec’h dans le Morbihan. Mike Birch était entré dans l’histoire de la course au large en gagnant après 23 jours de mer la première édition de la Route du Rhum à la barre d’un petit multicoque jaune de 12 mètres (Olympus).

Ce 8 décembre 1978 Mike Birch âgé de 47 ans, avait aussi écrit la légende de cette course en franchissant la ligne d’arrivée à Pointe à Pitre (Guadeloupe) avec 98 secondes d’avance sur le Français Michel Malinovsky au cours d’une édition marquée par la disparition d'Alain Colas et de son trimaran Manureva le 16 novembre au large des Açores.

Mike Birch avait ensuite participé à six autres éditions de la Route du Rhum, la dernière en 2022. Originaire de Vancouver, il vivait depuis des années en Bretagne. « Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit dans son sommeil », a déclaré France Birch, épouse du marin.

