Route du Rhum 2022 : le plus jeune skipper au départ, c’est Martin Louchart

Même s’il n’a que 20 ans, Martin Louchart a déjà quelques années de compétition derrière lui, notamment deux Transat Jacques Vabre bouclées en double en 2019 et 2021 avec Clara Fortin, sa compagne.

Mais cette fois, c’est tout seul que le jeune Normand va traverser l’Atlantique et tenter de rallier Pointe à Pitre à la barre de son Class40.

Etudiant en BTS Technico-commercial, le natif de Granville reconnait que « cette Route du Rhum à 20 ans, c'est le plus grand challenge de ma vie, mais aussi le tremplin que j'attendais pour ma carrière. Une occasion unique de me dépasser, d’engranger de l'expérience pour monter en compétence et réaliser un de mes rêves »

Martin Louchart qui a commencé la voile à l’âge de 10 ans est confiant pour son premier grand rendez-vous en solitaire. « Plus les jours avancent, plus je me rapproche de mon rêve de gosse et je mesure ma chance de me retrouver sur la ligne de départ. Je compte bien vivre cette expérience à fond et tout donner pour me montrer à la hauteur de mes concurrents. Affronter des skippers que j’admire depuis toujours ça crée évidemment un peu d’appréhension, mais c’est d’abord une grande source de motivation et ça stimule surtout mon esprit de compétition !”

En effet, dans cette catégorie des Class40 (55 engagés), la lutte pour la victoire sera belle entre les cadors que sont Yoan Richomme, Ian Lipinski, Antoine Carpentier ou encore Kito de Pavant mais aussi les jeunes loups comme Martin Louchart, des marins qui durant une vingtaine de jours vont batailler pour emmener leur bateau de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre.

