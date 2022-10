Route du Rhum 2022 : sept femmes au départ

Sept femmes engagées, c’est une de plus qu’en 2018 mais c’est encore trop peu par rapport aux 131 autres concurrents de cette 12è édition. « Et pourtant dans les écoles de voile, les filles sont nombreuses, aussi nombreuses que les garçons » explique la talentueuse Amélie Grassi, 28 ans, qui s’élancera pour la première fois sur une course en solitaire en Class40.

Au sein de cette catégorie des monocoques 40 pieds, il y a aussi Morgane Ursault Poupon. « Nous sommes peut être moins musclées que les hommes mais pour ce qui est de la stratégie, nous n’avons rien à leur envier » explique la Bretonne de 36 ans qui avait terminé 27è en 2018.

C’est en Imoca que les femmes sont le plus représentées où elles sont 4 sur 37 inscrits. « Les femmes dans la voile ne sont pas juste là pour les quotas. Nous aussi nous avons des projets performants » souligne la Britannique Samantha Davies qui prendra le départ sur un 60 pieds flambant neuf mis à l'eau cet été. A 48 ans, ce sera sa première grande course depuis son accident sur le Vendée Globe 2020.

Autre Britannique au départ, la Londonienne Pipe Hare, 48 ans. 19è du dernier Vendée Globe ce qui a fait d’elle la huitième femme à boucler le tour du monde en solitaire, elle prendra le départ dimanche 6 novembre prochain sur l’ancien Imoca à foils de Louis Burton.

La Franco-Allemande Isabelle Joschke espère quant à elle que sa deuxième tentative sera plus heureuse que sa première Route du Rhum où en 2018 elle avait abandonné sur mât brisé. Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer que « Les femmes ne se mettent pas à la voile pour faire de la figuration, elles ont de bons résultats »

C’est l’argument que tient aussi la Suissesse Justine Mettraux qui mesure « la chance de participer à cette course mythique » et qui s’élancera à l’assaut de sa première Route du Rhum

à la barre de l’ancien monocoque de Jérémy Beyou.

Enfin Catherine Chabaud sera la seule concurrente en catégorie Rhum. Plus de 21 ans après son démâtage sur le Vendée Globe 2000-2001, la députée européenne, 59 ans, revient à la compétition sur le bateau qui lui avait permis, en février 1997, d’être la première femme à boucler le tour du monde en solitaire.

A ce jour, seules trois femmes ont inscrit leur nom au palmarès de la Route du Rhum : Florence Arthaud en 1990, Ellen MacArthur en 1998, sur monocoque de 50 pieds et en 2002 en Imoca et enfin Anne Caseneuve en 2014 en Class Rhum.







