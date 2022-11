Route du Rhum 2022 : Eric Péron embarque des repas de chef étoilé

Dans ce sprint en Atlantique où les skippers manqueront de sommeil, il sera primordial de bien s’alimenter. Alors au menu il y aura forcément des barres de céréales, des fruits secs, des repas lyophilisés, des conserves, des sardines en boite... Mais Éric Péron a également opté pour des repas de qualité concoctés par le chef étoilé Éric Guérin, qui a cuisiné pour plusieurs skippers.



En concertation avec les marins, le propriétaire du restaurant La Mare aux Oiseaux, situé sur l'île de Fédrun (Loire-Atlantique), a proposé des plats qui correspondent au skipper, à ses besoins journaliers, à ses goûts et surtout qui changent des plats lyophilisés habituellement consommés en course.



C’est ainsi qu’il lui a conçu des plats comme du pigeonneau aux petits légumes, un crémeux de sardine au citron vert, une blanquette de veau au thym et à la verveine ou encore un risotto de boudin grillé aux noix.

Le goût est là et ça me transporte un peu Éric Péron

"Évidemment, commente Éric Péron, ce que je mange ne reflète pas ce que le chef peut faire pour les clients de son restaurant, car moi je fais réchauffer cela au bain-marie et je mange directement dans ma gamelle. Mais le goût est là et ça me transporte un peu pour me faire oublier le moment où je suis dans le dur".



Avec ces bons petits plats, Éric Péron aura de quoi recharger ses batteries. "Je mange toujours avant de dormir", explique-t-il. Le chef lui a également concocté des houmous de petits pois à la menthe ou au homard qu’il dégustera un peu à l’image des petites gourdes de compotes.



Tous ces plats sont sous vide, à réchauffer au bain-marie. Mais les skippers, en plus de leur repas, ne manqueront pas d’emmener également avec eux des fruits frais, et pour certains quelques carrés de chocolat.

