Avec 55 engagés, la Class40 sera la catégorie la plus représentée au départ de la 12e édition de La Route du Rhum le dimanche 6 novembre prochain. Mais avant cela, ces monocoques de 40 pieds (soit 12,19 m) vont prendre place dans le bassin Vauban de Saint-Malo aux côtés des grands multicoques.



Yoann Richomme, vainqueur dans cette catégorie en 2018 en 16 jours, 3 heures et 22 minutes, sera de nouveau au départ et fait partie des grands favoris. De fait, la lutte promet d’être haletante : une bonne dizaine de skippers vont tout donner pour aller chercher la victoire à Pointe-à-Pitre, tandis que derrière une flopée d’outsiders et d’amateurs ne vont rien lâcher tout au long de la traversée.



Outre le tenant du titre, d’autres concurrents font, eux aussi, figure de prétendants à la victoire finale comme Ian Lipinski, Xavier Macaire, Corentin Douguet, Luke Berry, Axel Trehin, Simon Koster ou encore Amélie Grassi, l’une des deux femmes engagées dans cette classe avec Morgane Ursault-Poupon.

Galfione et Kostelic au départ

À noter que, dans cette catégorie, on retrouve trois anciens champions issus d’autres sports : l’ancien skieur croate Ivica Kostelic, champion du monde de slalom en 2003, Jean Galfione, champion olympique à la perche en 1996, et Aurélien Ducroz, champion du monde de ski freeride 2009.



Le plus âgé au départ sera le Sud Africain Donald Alexander (64 ans), qui avait terminé 23e en 2018. Le plus jeune est Martin Louchart (20 ans), étudiant normand en BTS Technico-commercial.

Les 55 engagés en catégorie Class40 :

Donald Alexander, "Conscious Planet"

Pierre-Louis Attwell, "Vogue avec un Crohn"

Jean-Pierre Balmès, "FullSave"

Ambrogio Beccaria, "Allagrande Pirelli"

Luke Berry, "Lamotte - Module Création"

Alberto Bona, "Ibsa"

Jules Bonnier, "Nestenn - Entrepreneurs pour la Planète"

Franz Bouvet, "Yoda"

Laurent Camprubi, "Glaces Romane"

Antoine Carpentier, "Redman"

Maxime Cauwe, "Wisper"

Pierre Casenave-Péré, "Legallais"

Cedric Château, "Sogestran - Seafrigo"

Mathieu Claveau, "Prendre la mer, Agir pour la Forêt"

Yves Courbon, "Edigo - Univerre"

Nicolas d’Estais, "HappyVore - Café Joyeux"

Kito de Pavant, "HBF - Reforest’Action"

Jean-Baptiste Daramy, "Chocolat Paries - Screb"

Sacha Daunar, "Bateau Cit’Hôtel - Région Guadeloupe"

Corentin Douguet, "Queguiner - Innoveo"

Aurélien Ducroz, "Crosscall"

Anatole Facon, "Naviguons contre le diabète"

Andrea Fornaro, "In Fluence"

Jean Galfione, "Serenis Consulting"

Jonas Gerckens, "Volvo"

Amélie Grassi, "La Boulangère Bio"

Florian Gueguen, "Dopamine Sailing Team"

Emmanuel Hamez, "Viranga"

Rupert Henry, "Eora"

Baptiste Hulin, "Rennes - Saint-Malo / Parenthèses de Vies"

François Jambou, "À l’aveugle - Trim Control"

Victor Jost, "Caisses Réunionnaises Complémentaires"

Simon Koster, "Banque du Leman"

Ivica Kostelic, "ACI"

Kieran Le Borgne, "Recycleurs Bretons"

Martin Le Pape, "Fondation Stargardt"

Emmanuel Le Roch, "Edenred"

Didier Le Vourch, "Vicitan"

Greg Leonard, "Kite"

Marc Lepesqueux, "Curium life forward"

Ian Lipinski, "Crédit Mutuel"

Martin Louchart, "Randstad - Ausy"

Xavier Macaire, "Groupe Snef"

Antoine Magre, "E.Leclerc Ville-La-Grand"

Geoffrey Matacsynski, "Fortissimo"

William Mathelin-Moreaux, "Dékuple"

Alex Mehran, "Polka Dot"

Mikael Mergui, "Centrakor"

Matthieu Perraut, "Inter Invest"

Keni Piperol, "Captain Alternance"

Hervé Thomas, "Bleu Blanc"

Stan Thuret, "Everial"

Yoann Richomme, "Paprec Arkéa"

Axel Trehin, "Project Rescue Ocean"

Morgane Ursault-Poupon, "Médecins du monde"

