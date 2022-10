Pour la plupart, ce sont des voiliers qui ont une histoire. Et pour le public présent à Saint-Malo pendant la dizaine qui précède le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, dimanche 6 novembre, ce sera l’occasion d’approcher de près ces Rhum Mono, monocoques ne dépassant pas 39 pieds (11,88 m), et ces Rhum Multi, catégorie qui rassemble tous les bateaux à deux ou trois coques d’une longueur inférieure ou égale à 64 pieds (19,50 m) et ne pouvant entrer dans aucune autre classe.



Bien évidemment, tous les regards se porteront vers le plus ancien de la flotte, "Pen Duick III". Lancé en 1967, l’ancien monocoque d'Éric Tabarly sera barré par Arnaud Pennarun, le responsable de l'entretien de la flotte des "Pen Duick". Autre célèbre monocoque au départ, le "Cigare Rouge" de Catherine Chabaud. Celle qui est désormais députée européenne revient à la compétition sur le bateau qui lui avait permis, en février 1997, d’être la première femme à boucler le Vendée Globe.



Dans cette flotte hétéroclite des Rhum Mono, 16 solitaires ont choisi de s’engager avec, pour la majorité d’entre eux, l’objectif d’arriver victorieux de l’autre côté de l’Atlantique. Jean-Pierre Dick n’a ainsi qu’une idée en tête : gagner cette Route du Rhum sur "Notre Méditerranée - Ville de Nice".

Philippe Poupon revient à bord de "Flo"

Dans la catégorie Rhum Multi, 14 concurrents ont choisi de se lancer dans l’aventure. L'un d'entre eux marquera à coup sûr les esprits par le geste et l’hommage : Philippe Poupon, vainqueur en 1986, revient à bord de "Flo", l’ancien bateau de Florence Arthaud lors de sa victoire en 1990.



On retrouvera aussi "Acapella" (Charlie Capelle) et "Happy" (Laurent Etheimer), deux sisterships de "Olympus Photo", le bateau de Mike Birch lors de sa victoire en 1978 lors de la 1re édition. Également au départ, les expérimentés Marc Guillemot sur "Metarom MG5", Halvard Mabire sur "GDD" et Roland Jourdain sur "We Explore".

Ce dernier, deux fois vainqueur en 2006 et 2010, s’élance sur un catamaran mis à l’eau cette année et composé à 50% de fibre de lin. Une innovation qui attirera à coup sûr les regards.

Les engagés en catégorie Rhum Mono :

Jean-Sébastien Biard, "JSB Déménagements"

Willy Bissainte, "Tradysion Gwadloup"

Catherine Chabaud, "Formatives ESI Business School pour Ocean As Common"

Wilfrid Clerton, "Cap au Cap Location"

Gilles Colubi, "Kornog 2"

Jean-Pierre Dick, "Notre Méditerranée - Ville de Nice"

Daniel Ecalard, "SOS Pare-brise +"

Fabio Gennari, "Bella Donna - Race for Pure Ocean"

Rémy Gérin, "Faïaoahé"

André Laumet, "Léa"

Olivier Nemsguern, "Elora"

Arnaud Pennarun, "Pen Duick III pour les enfants de Robert-Debré"

Guy Pronier, "Terranimo"

Julien Reemers, "Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo"

Les engagés en catégorie Rhum Multi :

Christophe Bogrand, "Château du Launay"

Gilles Buekenhout, "Jess"

Charlie Capelle, "Acapella - La chaîne de l’espoir"

Gwen Chapalain, "Guyader - Savéol"

David Ducosson, "Trilogik - Dys de Cœur"

Loïc Escoffier, "Lodigroup"

Laurent Etheimer, "Happy"

Marc Guillemot, "Metarom MG5"

Etienne Hochede, "PIR2"

Roland Jourdain, "We Explore"

Havard Mabire, "GDD"

Brieuc Maisonneuve, "CMA Île-de-France - 60.000 rebonds"

Oren Nataf, "Rayon Vert"

Fabrice Payen, "Ille-et-Vilaine Cap vers l’inclusion"

Philippe Poupon, "Flo"

Erwan Thibouméry, "Interaction"

