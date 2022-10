Route du Rhum : un grand favori et 13 bizuths en Imoca

Depuis la victoire de François Gabart en 2014, en 12 jours, 4 heures et 38 minutes, le record de la traversée Saint-Malo - Pointe-à-Pitre n’a plus été battu dans la catégorie Imoca. Paul Meilhat, lauréat de la dernière édition, s’en était approché (12 jours, 11 heures et 23 minutes) et aura certainement à cœur de réaliser une belle performance à la barre de son monocoque océanique de 60 pieds (18,28 m).



Sur cette 12e édition qui s'élancera le dimanche 6 novembre, ce sont 37 marins qui sont engagés dans cette catégorie, soit 15 de plus qu’en 2018. Ces skippers, les meilleurs de la planète au sein de cette classe, sont déterminés à en découdre sur ce sprint océanique où vont s’affronter bateaux anciens et bateaux neufs qui regorgent d’innovations technologiques.



Ainsi, 7 skippers barreront de nouvelles montures : Maxime Sorel, Paul Meilhat, Yannick Bestaven - le vainqueur du dernier Vendée Globe -, Samantha Davies, Kevin Escoffier, Jérémie Beyou et Boris Herrmann.

Charlie Dalin favori

Mais ces bateaux neufs ne sont pas les favoris de cette 12ᵉ édition, car ceux de la génération 2020 sont fiabilisés et auront sans doute l’avantage. Parmi eux, le "Apivia" de Charlie Dalin. Invaincu cette saison, le Normand, 2e du dernier Vendée Globe, vainqueur de la Guyader Bermudes 1000 Race et de la Vendée Arctique, aspire à remporter La Route du Rhum.



C’est aussi le cas de Thomas Ruyant ("LinkedOut"), qui s’était imposé l’an dernier lors de la Transat Jacques Vabre. Dans cette classe Imoca, 13 skippers s’élanceront pour la première fois à bord de ce type de monocoque. Parmi eux, les Suisses Justine Mettraux et Oliver Heer, le Chinois Jingkun Xu, le Britannique James Harayda et le Breton Guirec Soudée, qui l’an passé avait traversé l’Atlantique à la rame.

Les 38 engagés dans la catégorie Imoca :

Fabrice Amédéo, "Nexans - Art & Fenêtres"

Romain Attanasio, "Fortinet - Best Western"

Eric Bellion, "Commeunseulhomme Powered by Altavia"

Yannick Bestaven, "Maître CoQ V"

Jérémie Beyou, "Charal"

Arnaud Boissières, "La Mie Câline"

Louis Burton, "Bureau Vallée"

Conrad Colman, "Imagine"

Antoine Cornic, "Human Immobilier"

Manuel Cousin, "Groupe Sétin"

Charlin Dalin, "Apivia"

Samantha Davies, "Initiatives Cœur"

Louis Duc, "Fives - Lantana Environnement"

Benjamin Dutreux, "Guyot environnement - Water Family"

Kevin Escoffier, "Holcim - PRB"

Benjamin Ferré, "Monnoyeur - Duo for a job"

François Guiffant, "Kattan"

James Harayda, "Gentoo Sailing Team"

Pip Hare, "Medallia"

Oliver Heer, "Oliver Heer Ocean Racing"

Boris Herrmann, "Malizia - Seaexplorer"

Isabelle Joschke, "Macsf"

Tanguy Le Turquais, "Lazare"

Sébastien Marsset, "Mon Courtier Énergie - Cap Agir Ensemble"

Paul Meilhat, "Biotherm"

Justine Mettraux, "Teamwork.net"

Giancarlo Pedote, "Prysmian Group"

Nicolas Rouger, "Demain c’est loin"

Alan Roura, "Hublot"

Thomas Ruyant, "LinkedOut"

Damien Seguin, "Groupe Apicil"

Rodolphe Sepho, "Rêve de large - Région Guadeloupe"

Kojiro Shiraishi, "DMG Mori Global One"

Maxime Sorel, "V and B - Monbana - Mayenne"

Guirec Soudée, "Freelance.com"

Nicolas Troussel, "Corum L’Épargne"

Szabolcs Weöres, "Szabi Racing"

Jingkun Xu, "China Dream - Haikou"

