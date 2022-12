Presque dix ans plus tard, le mystère autour de l'état de santé de Michael Schumacher reste entier. Cela fait désormais neuf ans jour pour jour, ce jeudi 29 décembre, que le destin de la légende de Formule 1 a été bouleversé par un grave accident de ski survenu dans les Alpes.

Le 29 décembre 2013, tout juste retraité, le pilote allemand avait violemment chuté sur la tête lors d'une séance de ski à Méribel, où il passait les fêtes de fin d'année en famille. Victime d'un traumatisme crânien, son pronostic vital engagé, il resta plongé dans le coma à l'hôpital de Grenoble pendant de nombreux mois, jusqu'en juin 2014, avant d'être transporté en Suisse. Depuis, les spéculations vont bon train sur le diagnostic posé par les médecins et plus largement sur son état de santé.

Faute d'éléments officiels révélés par sa famille, qui a pris le parti de verrouiller à double tour la communication autour de lui pour mieux se protéger, les informations autour de la santé de "Schumi" restent partielles. De l'avis de plusieurs neurologues réputés, le septuple champion du monde de F1, qui fêtera ses 54 ans le 3 janvier, est très probablement dans un état végétatif après être sorti du coma en 2014.

La famille impose l'omerta pour mieux se protéger

Fin 2018, Jean Todt, alors président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et ex-patron de Schumacher chez Ferrari, avait révélé au quotidien allemand Bild être passé voir son ancien pilote en Suisse, à Gland, le week-end du Grand Prix du Brésil. Une "rencontre" qui n'avait pas été démentie par la FIA, même si l'état de conscience du champion durant la course était demeuré un mystère. En 2020, le neurochirurgien suisse Erich Riederer avait partagé son diagnostic dans un documentaire diffusé sur TMC. "Il respire, son cœur bat, il peut probablement s’asseoir et faire de petits pas avec de l’aide, mais pas plus", avait notamment affirmé le médecin, tout en soulignant les chances quasi nulles que le pilote récupère ses capacités.

L'an passé, huit ans après le drame, Corinna Schumacher, l'épouse du pilote qui garde soigneusement le secret autour de lui avec son agent Sabine Kehm, avait brisé le silence dans un documentaire diffusé sur Netflix. "Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien", confiait-elle alors sans livrer de détail sur les éventuels handicaps du champion. "On se comprend toujours mais de manière différente", affirmait aussi son fils Mick Schumacher, alors pilote de l'écurie Haas en Formule 1.

Plus récemment, fin septembre, Jean Todt avait sobrement indiqué au quotidien italien Gazzetta dello Sport que la vie des Schumacher avait "changé le 29 décembre 2013" et qu'ils "doivent tous vivre différemment" depuis, soulignant que Michael était "entre les meilleures mains" et "entouré de gens qui l'aiment". Aux dernières nouvelles, Michael Schumacher vit toujours reclus dans sa propriété suisse de Gland, où sa famille a fait installer tous les équipements nécessaires à son assistance médicalisée. Les internautes ont récemment apporté leur soutien au clan Schumacher après la publication d'une photo de famille pour Noël sur Instagram.

