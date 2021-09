Les fans de Formule 1 l'attendent avec impatience. Après la série Formula 1 à succès, Netflix sort ce mercredi 15 juillet un documentaire exclusif consacré à Michael Schumacher. Cette production, approuvée par la famille Schumacher, intervient 15 ans après la fin de carrière de l'ex-pilote allemand, et huit ans après son grave accident de ski dont sa santé en garde encore de terribles stigmates.

Après avoir évoqué son enfance, le documentaire propose de replonger essentiellement dans la carrière du septuple champion du monde, à travers ses plus grandes victoires et l'incroyable palmarès qu'il s'est bâti (91 victoires en Grand Prix, 155 podiums), mais aussi les polémiques qui lui sont liées.

Le tout est agrémenté d'images d’archives inédites, des coulisses de la Formule 1, et d'entretiens de ses anciens rivaux (Sebastian Vettel, Mika Häkkinen et David Coulthard...) et anciens dirigeants (Jean Todt, Bernie Ecclestone...).

Sa famille s'exprime dans le documentaire

Ce documentaire donne également la parole aux proches de Michael Schumacher. Ses enfants Gina et Mick, son père Rolf et son frère Ralf ont contribué à son tournage. Sa femme Corinne évoque notamment avec émotion l'événement tragique qui a bouleversé la vie de leur famille en 2013, comme le relate le Daily Mail. "Peu de temps avant que cela n'arrive à Méribel, il m'a dit : 'La neige n'est pas optimale. Nous pourrions prendre l'avion pour Dubaï et y faire du parachutisme'", se souvient-elle dans le documentaire Schumacher.

Depuis son accident de ski, la famille de Michael Schumacher protège sa vie privée et la moindre information sur son état de santé. Mais à travers ce documentaire, sa femme rompt son silence pour évoquer le quotidien familial, les soutiens reçus et la force dont fait preuve l'ex-pilote de Formule 1. "On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien", confesse-t-elle notamment, d'après des paroles rapportées par le Daily Mail.