publié le 21/12/2018 à 16:06

Il y a cinq ans, Michael Schumacher était victime d’un accident de ski dans la station de Méribel. Après six mois de coma à l’hôpital de Grenoble et des années de convalescence, comment va aujourd’hui l’ancien champion de Formule 1 ? Les nouvelles sont extrêmement rares et peu de choses filtrent son état de santé.



Sa famille prépare la relève, son fils a pris le chemin des circuits. Michael Schumacher a connu les plus belles victoires, s’est constitué un incroyable palmarès dans l’un des sports les plus dangereux du monde mais son destin s’est brisé un matin de ski en altitude. Le jeune homme grandit dans une famille d’ouvriers allemands.

Dès le plus jeune âge, il se passionne pour le sport automobile : son père lui construit son premier karting. Rien pourtant ne prédestine l’aîné de la famille a réussir dans un sport que l’on qualifie alors de riches. "Schumacher s’est fait par le talent (…) quand il a commencé le karting, c’est devenu très vite une passion qui dominait tout le reste", précise Antoine Grenapin, journaliste au Point.

Une première victoire en Grand prix à 23 ans

Il signe sa première victoire en Grand prix à 23 ans et un mariage avec la femme de sa vie Corinna Betsch. Ils auront ensemble deux enfants. Sept titres de champion du monde, 91 victoires et des records qui tiennent toujours. Considéré comme le plus grand champion de tous les temps, il prend sa retraite en 2012.



Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher passe les fêtes en famille dans la station de Méribel où il possède un chalet. Lors d’une sortie à ski, il chute sur une pierre tête la première. Son casque se fend en deux. Il perd connaissance dans l’hélicoptère qui le transporte au CHU de Grenoble. Les semaines se succèdent et Michael Schumacher reste dans le coma.

Il ne serait plus alité

En septembre 2014, il retrouve son domicile à Gland, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Une aile de la propriété est transformée en hôpital. Une quinzaine de médecins et de thérapeutes se relaieraient au chevet de l’ex-champion du monde, des soins estimés à 50.000 euros par semaine.



Dans quel état se trouve-t-il ? "D’après les dernières sources des journaux anglais, il ne serait plus alité, il serait très faible et aurait perdu beaucoup de poids. Il n’aurait aucune réaction sur son visage", précise Antoine Grenapin.