F1 : Schumacher "se bat" et est "confortablement installé", rassure Jean Todt

publié le 16/11/2020 à 08:24

Record égalé. Ce dimanche 15 novembre, lors du grand prix de Turquie, Lewis Hamilton a remporté son septième titre de champion du monde de Formule 1. Un seul autre athlète a réussi un tel exploit dans le passé : Michael Schumacher, sacré en 1994, 1995, puis cinq fois de suite de 2000 à 2004.

En 2013, le champion subit un grave accident de ski, le plongeant temporairement dans le coma. Depuis, peu d'informations circulent sur son état de santé. Son ancien patron chez Ferrari, Jean Todt, désormais président de la Fédération internationale de l'automobile, fait partie d'un groupe restreint de personnes qui continue à rendre visite au sportif allemand.

Selon lui, Michael Schumacher "se bat, et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent". Jean Todt assure que, en cette période de confinement, l'Allemand "est très bien entouré et confortablement installé".

Il suivrait par ailleurs l'évolution de son fils Mick Schumacher, pilote de Formule 2 avec Prema Racing. "Il va probablement courir en Formule 1 l'année prochaine, explique Jean Todt, on est ravi d'avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile".