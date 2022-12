En guise de carte de vœux numérique, de nombreuses célébrités profitent des fêtes de fin d'année pour poster des clichés avec leurs proches pour souhaiter un joyeux Noël à leur communauté. Mick, le fils de Michael Schumacher, s'est plié à cet exercice festif ce 24 décembre. La photo de famille, publiée sur Instagram, comptabilise près de 700 000 "j'aime" et des milliers de commentaires de soutien.

Unie, la famille du célèbre pilote de Formule 1 prend la pose devant leurs sapins de Noël. Le jeune pilote de 23 ans, Mick, qui semble suivre les traces de son père, apparaît tout sourire, avec sa sœur Gina Maria et sa mère Corinna. "Joyeux Noël" souhaite-t-il à ses abonnés en légende du portrait familial. Pourtant, les internautes s'inquiètent de l'absence de son illustre paternel du cliché.



Le #keepfightingmichael ("continue de te battre Michael" en français) fleurit dans l'espace de commentaire. Un internaute fait aussi part de son inquiétude pour l'état de santé du septuple champion du monde : "parfois, je veux juste savoir si Michael peut parler, s'il peut manger, s'il sait marcher, peut-il regarder les courses de son fils ? La plupart d'entre nous ont grandi en regardant sa performance dominante années après années. C'est juste tellement triste que nous ne pourrons plus le revoir...".



"Michael est là"

L'état de santé indéterminé de Michael Schumacher est au cœur des interrogations de tous ses fans. Il y a bientôt dix ans, le 29 décembre 2013, "Schumi" avait été victime d'un grave accident de ski à Méribel, dans les Alpes. Sa violente chute sur la tête avait entraîné un traumatisme crânien et son pronostic vital avait été engagé avant qu'il ne soit plongé dans le coma pendant de nombreux mois. Depuis, on sait simplement qu'il vit entouré de sa famille à Gland, en Suisse, et que le sportif n'a plus fait aucune apparition médiatique.

Ses proches restent très silencieux sur l'état de Schumacher. Dans un documentaire éponyme diffusé sur Netflix en 2021, sa femme Corinna avait affirmé que "Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien".



