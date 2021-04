publié le 14/04/2021 à 07:31

Dans 100 jours aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et une nouveauté cette année, il n'y aura non pas un mais deux porte-drapeau par pays : une femme et un homme. Le comité Olympique français va l'annoncer ce mercredi 14 avril.

L'équipe de France olympique à Tokyo aura deux capitaines. Pour Denis Masseglia, président du Comité National olympique et sportif français "c'est très symbolique et en même temps, ça correspond à une démonstration de l'égale importance dans le contexte olympique et dans le contexte sportif de manière générale." L'athlète Mélina Robert-Michon, médaille d'argent à Rio, est candidate pour le rôle. "Le but c'est que ça devienne la normalité, qu'on ne se pose même plus la question. Forcément, ce serait plus qu'un grand honneur d'avoir ce rôle", confie-t-elle.

Mais qui va vraiment porter le drapeau Français dans le stade olympique ? "C'est un drapeau à quatre mains. Alors il faut laisser faire la spontanéité des athlètes. Ils pénétreront dans le stade à quatre mains, ça c'est sûr", affirme Denis Masseglia.

Les noms connus fin juin

Le nom du duo sera annoncé fin juin. Chez les hommes, Kevin Mayer, Florent Manaudou et Renault Lavillenie font figure de favoris. Chez les femmes, on parle donc de la lanceuse de disque, Mélina Robert-Michon, de la judoka Clarisse Agbegnenou ou encore de la nageuse Charlotte Bonnet.

Dans l'histoire des Jeux d'été, la France n'a connu que trois porte-drapeau féminins. La parité va donc combler cette aberration, même si plusieurs grands champions estiment que quelle que soit l'époque, il ne peut y avoir qu'un seul capitaine.

À écouter également dans ce journal

Régionales - Le gouvernement a tranché. Les élections régionales et départementales auront bien lieu, mais seront décalées d'une semaine. Premier tour le 20 juin, deuxième tour le 27 juin.

Coronavirus - La France suspend toutes ses liaisons avec le Brésil jusqu'à dimanche soir, à cause de la crainte du variant brésilien, plus contagieux et plus dangereux.

Justice - Une famille en colère en Isère porte plainte contre l'État. Leur fille de 17 ans a été violée en octobre dernier par un homme qui venait d'être libéré de manière anticipée.