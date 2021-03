JO Tokyo 2021 : hand, foot, basket... Les équipes de France qualifiées

publié le 30/03/2021 à 06:30

Présente aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1996, l'équipe de France masculine de football connaît l'identité de tous ses adversaires potentiels pour la phase de poules depuis lundi 29 mars. Le Mexique et le Honduras ont à leur tout décroché l'un des 16 billets pour Tokyo, après le Japon, l'Allemagne, la Roumanie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, l'Argentine et le Brésil, tenant du titre.

Les Bleus se sont qualifiés en atteignant les demi-finales de l'Euro espoirs 2019 (défaite 4-1 contre l'Espagne). Chaque sélection sera composée de joueurs de moins de 23 ans, à trois exceptions près, ce qui laisse la porte ouverte pour Kylian Mbappé. À Rio, le Brésil avait ainsi pu s'appuyer sur Neymar pour conquérir l'or, ce que les Français ont réussi une seule fois, en 1984. Le tirage au sort de la phase de poules est prévu le 21 avril.

Demi-finalistes (mais pas médaillées) en 2012 et quart-de-finaliste en 2016, les filles du foot ne seront en revanche pas présentes au Japon (23 juillet-8 août). Les trois places réservées au continent européens ont été prises par la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède, demi-finalistes lors du Mondial 2019 remporté par les États-Unis. Tour d'horizon des équipes de France qualifiées ou non dans les autres sports collectifs.

Handball : avec les femmes et les hommes

Au terme d'un tournoi de qualification plutôt maîtrisé face à des adversaires de premier plan, l'équipe de France masculine de handball a validé son billet dimanche 14 mars à Montpellier. Dans une rencontre où l'essentiel était de ne pas s'incliner par plus de sept buts d'écart, les Français ont cédé sur le fil contre le Portugal (29-28), qui se qualifie pour la première fois pour les JO.

Certes, on n'a pas encore retrouvé les "Experts" qui ont tout écrasé sur leur passage entre 2008 et 2015, mais les Français iront à Tokyo avec l'ambition de retrouver l'éclat de la médaille d'or, qui leur avait échappés en août 2016, à Rio, en finale olympique contre le Danemark après deux sacres consécutifs. Les 10 autres qualifiés sont le Japon, le Danemark, l'Argentine, Bahreïn, l'Égypte, l'Espagne, la Norvège, le Brésil, la Suède et l'Allemagne.

L'équipe de France féminine sera elle aussi au rendez-vous, en tant que championne d'Europe 2018. Il s'agira de sa sixième présence de rang aux JO. Les Bleues restent elles aussi sur une médaille d'argent. Tenante du titre, encore sacrée championne d'Europe en décembre dernier, la Norvège a dû en passer par un Tournoi de qualification olympique mi-mars pour rejoindre le Japon, le Brésil, la Corée du Sud, l'Angola, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Hongrie, la Russie et le Monténégro.

Basket : tout le monde est là aussi

Étonnants médaillés d'argent à Sydney en 2000, absents en 2004 et 2008, les basketteurs français vont enchaîner une troisième participation de suite après deux 6e place. Ce billet, ils l'ont décroché en réalisant l'exploit de battre les États-Unis en quart de finale du Mondial 2019 (89-79).

Les partenaires d'Evan Fournier retrouveront à Tokyo le "Team USA" dans le groupe A, avec l'Iran et le vainqueur d'un TQO entre la Grèce, la Chine et le Canada. Les deux premiers des trois groupes iront en quarts, accompagnés des deux meilleurs 3es.

Comme le hand, le basket verra aussi son équipe féminine au Japon. Les "Braqueuses", leur surnom acquis en 2009, se sont extirpées d'un TQO en prenant le meilleur sur l'Australie, Porto Rico et le Brésil. Placées dans le groupe B, elles se frotteront au premier tour au Nigeria, au Japon et aux Américaines. Les Bleues ont atteint la finale en 2012, la 4e place en 2016.

Basket à 3 : deux TQO en mai

Nouvelle discipline introduite au programme olympique, le basket à 3 contre 3 n'a pas encore livré son casting intégral. Chez les femmes comme chez les hommes les équipe des France disputeront un TQO en mai prochain, à Graz, en Autriche.



Les messieurs seront dans un groupe avec la Slovénie, le Qatar, les Philippines et la République dominicaine, les dames avec les USA, l'Allemagne, l'Uruguay et l'Indonésie. Les deux premiers iront à Tokyo.

Volley : oui pour les hommes, non pour les femmes

À 30 ans, Earvin Ngapeth parviendra-t-il à accrocher une médaille olympique autour de son cou, qui serait la première du volley-ball français ? La tâche s'annonce immense pour une nation qui sera présente aux JO dans ce sport chez les messieurs pour la cinquième fois en 15 éditions, et qui a au mieux terminée 8e (1988) et reste sur une 9e place.



Les hommes de Laurent Tillie sont allés chercher leur place lors d'un TQO en Allemagne en janvier 2020. En revanche, les volleyeuses françaises n'ont jamais disputé les JO dans une discipline introduite en 1964. Aucune trace non plus d'un paire française en beach-volley depuis son introduction en 1996 à Atlanta.

Water-polo : les deux équipes absentes

Champions olympiques en 1924 à Paris, 11e à Rio en 2016 après 24 ans d'absence, les poloïstes français seront absents à Tokyo. Comme les volleyeuses, leurs homologues féminines découvriront les Jeux à Paris en 2024.

Rugby à VII : deux TQO en juin

Reste le rugby, qui se joue à VII et non à XV aux Jeux olympiques, depuis 2016. Les deux équipes de France tenteront de décrocher leur place lors d'un tournoi de qualification en juin prochain à Monaco, avec 12 candidats pour une seule place.



Les filles seront en concurrence avec l'Argentine, la Colombie, Hongkong, la Jamaïque, le Kazakhstan, Madagascar, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, les Samoa et la Tunisie, les garçons avec le Brésil, le Chili, la Chine, Hongkong, l'Irlande, la Jamaïque, le Mexique, les Samoa, les Tonga, l'Ouganda et le Zimbabwe.