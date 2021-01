"Je n'ai qu'une hâte, c'est d'être aux JO de Tokyo", confie Kevin Mayer

publié le 23/01/2021 à 09:38

6 mois nous séparent des Jeux d'Olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier et toujours menacé par le coronavirus. Mais, les Japonais assurent que l'évènement planétaire aura bien lieu cet été. Les premières épreuves se dérouleront le 23 juillet prochain et Kevin Mayer, le roi du décathlon s'y prépare.

"Étant donné le fait que ça fait 5 ans qu'on les attend, 6 mois ça paraît très court. C'est la dernière ligne droite, j'ai qu'une hâte : c'est d'y être. J'ai un peu d'appréhension sur le fait qu'ils seront maintenus (...) mais, pour l'instant, on garde espoir", démarre Kevin Mayer.

L'athlète de 28 ans précise que le couvre-feu "ne l'impacte pas du tout" et qu'il peut faire sa musculation chez lui. "Je suis très en forme physiquement et j'arrive à travailler toutes les épreuves. J'ai énormément de points de travail pour progresser dans chacune d'entre elles", poursuit-il. Il décrit par la suite sa journée type : "Je me lève le matin, je vais faire ma musculation, tous mes exercices avant d'aller à l'entraînement. après je vais à l'entraînement, je fais de deux à trois épreuves d'athlétisme. L'après-midi je rentre et je fais une musculation, puis il y a les soins et la récupération".