publié le 14/04/2021 à 05:52

Finalement, la France suspend ses vols avec le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement cède à la pression de l'opposition et des soignants. Avec une épidémie hors de contrôle, en raison de peu de restrictions et un dangereux variant qui résiste au vaccin, le Brésil menace la planète : il y a 4.000 morts par jour en ce moment.

Les derniers atterrissages en provenance du Brésil sont prévus ce matin en France. Les deux derniers vols en provenance de Sao Paulo et Rio de Janeiro se poseront peu après 7h30 sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Air France suspend ses vols à partir d'aujourd'hui. Le décret signé par le Premier ministre sera d'ailleurs publié ce matin au Journal Officiel.

Jean Castex utilise la même méthode que lorsqu'il avait décidé de suspendre le trafic entre le Royaume-Uni et la France, juste avant Noël avec la détection du variant anglais. Le chef du gouvernement avait suspendu les liaisons pendant 48 heures. Cette fois-ci, la durée de la suspension avec le Brésil n'est pas précisée.

Un protocole renforcé

Le Premier ministre souhaite se laisser un peu de temps pour créer un nouveau protocole d'accueil pour les passagers en provenance du Brésil. Actuellement, ils doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, avoir un motif impérieux et déclarer sur l'honneur qu'ils vont s'isoler pendant sept jours, ainsi que passer un test antigénique. Le protocole sera donc renforcé et si possible avec un accord européen.

