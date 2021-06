JO de Tokyo : l'or "est la seule médaille qui me manque", confie Clarisse Agbenenou

et Sarah Belien

publié le 11/06/2021 à 20:00

Clarisse Agbenenou a décroché son 5e sacre mondial en judo mercredi 9 juin dans la catégorie des moins de 63 kg, son 4e titre consécutif. Une fierté et un soulagement pour la championne, qui ne se laisse pas aller pour autant. "Je pourrai souffler dans quelques mois", a-t-elle confié dans RTL Soir ce vendredi 11 juin. Car son prochain objectif est clair : remporter l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo dans un mois.

"Je suis sur le bon chemin. Ce que j'ai fait cette année a été très difficile, car le report des Jeux était pour moi un coup de massue. Mais j'ai su me relever et travailler encore plus", a assuré Clarisse Agbenenou, également 5 fois championne d'Europe de judo, qui confie arriver sereine en compétition "car je sais que j'ai toutes les armes."

La seule obsession de Clarisse Agbenenou désormais : décrocher l'or aux Jeux de Tokyo. "J'essaie de me dire 'Clarisse, il ne faut pas qu'il y ait une fin en soi' mais c'est très difficile. C'est la seule médaille qui me manque. C'est comme un livre, il faut la signature. J'aimerais vraiment avoir cette médaille d'or à laquelle je pense tant, qui est chère pour moi", avoue-t-elle. La judokate fera "tout pour ne pas avoir de regret". "Je décrocherai l'or", conclut-elle.