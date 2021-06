publié le 09/06/2021 à 19:35

Quand on y pense, "le football c'est un jeu simplissime", nous dit ce mercredi 9 juin l'auteur et journaliste Olivier Guez. "Ce jeu simplissime a conquis la planète et est devenu un enjeu médiatique, financier, politique et économique", poursuit l'écrivain, venu présenter son dernier ouvrage, Une passion absurde et dévorante.

"Le football est devenu la mémoire de l'Europe" et "ouvre des tonnes de perspective" selon lui, même s'il trouve que l'on donne un peu trop de poids au football de nos jours. "Je crois qu'on donne surtout trop de poids aux joueurs. Qu'on puisse transposer les résultats d'une équipe à une nation toute entière, je trouve ça délirant", dit Olivier Guez.

Ce dernier décrit dans son livre Kylian Mbappé comme "une fleur précoce". "Je parle de cyborg pour les joueurs d'aujourd'hui. Tout est contrôlé, il n'y a pas de dérapage. Mbappé c'est le football contemporain, c'est l'excellence absolue, tout est parfait, tout est carré. Après il n'y a pas beaucoup de poésie, pas beaucoup de romantisme mais aujourd'hui, il y a tellement d'argent dans le football, tout est contrôlé", martèle Olivier Guez.