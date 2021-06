et AFP

publié le 08/06/2021 à 01:42

Ce seront deux absences majeures pour l'équipe américaine de basket et les fans. Les stars des L.A Lakers, LeBron James et Anthony Davis, ne participeront pas au J.O de Tokyo qui doivent commencer le 24 juillet, selon plusieurs médias américains. Stephen Curry et Damian Lillard pourraient être appelés pour les remplacer.

Eliminés prématurément au 1er tour des play-offs, après la série perdue contre Phoenix, LeBron James et Anthony Davis sont en vacances après une saison éprouvante, durant laquelle chacun a souffert de blessures, et les deux joueurs ne joueront pas avec Team USA cet été, affirme le site The Athletic en citant des sources proches des joueurs.

Agé de 36 ans, James a été victime d'une sérieuse entorse à la cheville droite qui l'a éloigné des parquets pendant un mois. Il avait été rétabli à temps pour les play-offs, qu'il a disputés sans être à 100% de ses capacités athlétiques.

Davis a lui d'abord souffert d'une grosse inflammation au tendon d'Achille droit qui a irradié son mollet. Absent pendant deux mois, il avait aussi pu faire son retour contre Phoenix. Mais lors du match N.4, il s'est blessé à l'aine. Revenu pour le match N.6, il n'a tenu que quelques minutes face à la douleur qui s'est réveillée, renonçant dès lors à poursuivre la rencontre, perdue et synonyme d'élimination pour les Lakers.