publié le 10/06/2021 à 19:11

"Les campagnes présidentielles, j'en ai vu quelques-unes et celle-là me fait peur". Anne Sinclair a exprimé ses craintes à l'approche de la prochaine élection présidentielle, décrivant un climat de violence notamment verbale. "Espérons qu'elle ne soit pas physique", a-t-elle confié sur RTL ce jeudi 10 juin.

L'ancienne présentatrice est notamment revenue sur la gifle qu'un homme a donnée à Emmanuel Macron. Pour elle, "c'est révélateur d'un climat avec une hystérisation générale où tout le monde dit n'importe quoi et tout le monde fait n'importe quoi", assure-t-elle, affirmant que tout cela est alimenté notamment par les réseaux sociaux et l'information en continu.

Anne Sinclair se justifie également sur ses craintes quant à la campagne présidentielle : "Je sens un climat de violence verbale qui m'effraie". La journaliste pointe du doigt encore une fois les réseaux sociaux, qui sont "le lit de tous les déversoirs, des haines, de la prise de parole pour dire tout et n'importe quoi, et je ne peux pas dire que ça me fascine", se justifie-t-elle, "je crains les dérapages". Parmi ses craintes également, le possible résultat de la présidentielle : "si Marine Le Pen par le plus grand des hasards, et pour moi le plus grand des malheurs, était élue".

J'ai un peu étoffé sur ma vie, mais je reste je crois assez pudique Anne Sinclair, auteure de "Passé Composé" Partager la citation





Anne Sinclair a décidé de se raconter dans son nouveau livre Passé composé (éditions Grasset), ce qui peut en étonner plus d'un, sachant que l'auteure fait partie des personnalités discrètes. "Il y aurait pas eu le coronavirus, le confinement, je ne l'aurais peut-être pas fait", a-t-elle avoué en rigolant.

Anne Sinclair évoque également une émission où elle était invitée et dans laquelle elle avait regardé des épisodes de 7 sur 7 qu'elle n'avait jamais vus. Elle a donc décidé d'en parler. "Cela donnait un climat politique, un langage politique et un reflet d'une époque. Et comme je ne voulais pas que ce soit simplement les mémoires de 7 sur 7, j'ai un peu étoffé sur ma vie, mais je reste, je crois, assez pudique j'espère".