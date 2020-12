F1 : l'accident de Grosjean, événement le plus marquant en 2020 pour les Français

publié le 13/12/2020 à 08:30

Pour 62% des Français, l'effroyable accident de Romain Grosjean au Grand Prix de Sakhir, à Bahreïn, est de très loin l'événement le plus marquant de la saison 2020 de Formule 1. Le pilote Franco-Suisse de 34 ans s'en est miraculeusement sorti avec seulement des brûlures aux mains.

Suivent le record de titres mondiaux égalé (18%) et de victoires établi (17%) par le Britannique Lewis Hamilton, puis la victoire du Français Pierre Gasly au GP de Monza début septembre (14%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 638 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. L'accident de Grosjean dans tous les esprits

La saison 2020 de Formule 1 se clôture dimanche 13 décembre à Abu Dhabi. Elle aura été riche, notamment pour les Français. Après 24 ans de disette, Pierre Gasly a été le premier pilote battant pavillon bleu-blanc-rouge à remporter un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco.

Un autre pilote s’est particulièrement distingué cette année. Le Britannique Lewis Hamilton a battu le record de victoires (95) et égalé celui de titres de champion du monde (7) de l'Allemand Michael Schumacher. Mais c’est un autre évènement qui a le plus marqué les Français cette année : l’accident de Romain Grosjean à Bahreïn dépasse tout, et de loin.

62% des Français et 67% des amateurs de F1 le citent en premier lieu, loin devant avant les records de titres (18% et 15%) et de Grand Prix (17% et 21%) de Lewis Hamilton. Les amateurs de F1 placent quant à eux la victoire de Pierre Gasly au deuxième rang des événements les plus marquants de la saison (25%).

Saison 2020 de F1 : l'accident de Grosjean dans tous les esprits Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Michael Schumacher, le plus grand de tous les temps

Si Lewis Hamilton est devenu le recordman de victoires en Grands Prix et a égalé le record de titres de champion du monde, cela ne suffit pas pour faire de lui le meilleur pilote de l’histoire de la F1 selon les Français. C’est en effet Michael Schumacher qui arrive loin devant avec 34% des citations. Suivent les rivaux mythiques de la fin des années 1980, le Brésilien Ayrton Senna (20%) et le Français Alain Prost (14%).

Lewis Hamilton ne pointe qu’à la 4e place (13%), devant l'Argentin Juan Manuel Fangio (7%), l'Autrichien Niki Lauda (4%) ou encore l'Espagnol Fernando Alonso (3%), l'Allemand Sebastian Vettel (2%) et l'Écossais Jackie Stewart (1%). Les amateurs de F1 sont un peu plus positifs à l’égard du Britannique qu’ils classent au troisième rang des meilleurs pilotes de l’histoire.

F1 : Michael Schumacher, le plus grand de tous les temps Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Hamilton dépassera Schumacher l'an prochain

Selon 85% des personnes interrogées, Lewis Hamilton remportera son 8e titre la saison prochaine, devenant ainsi l’unique détenteur du record. Les amateurs de F1 sont même 96% à le penser.

F1 : Hamilton dépassera Schumacher l'an prochain Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Bel avenir pour les pilotes français ?

Les Français et les amateurs pensent qu’un de leurs pilotes inscrira encore son nom au palmarès d’un Grand Prix la saison prochaine. Ils sont respectivement 47% et 56% à le penser.



Romain Grosjean ayant décidé de mettre fin à sa carrière, Pierre Gasly et Esteban Ocon seront les deux représentants bleu-blanc-rouge la saison prochaine. Charge à eux de contenter les Français.

F1 : bel avenir pour les pilotes français ? Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax