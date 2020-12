publié le 20/12/2020 à 08:30

Le biathlète Martin Fourcade désigné meilleur sportif français de l'année 2020 pour 22% des sondés, en tête devant le footballeur Kylian Mbappé (21%) et le cycliste Julian Alaphilippe (18%). Voici le principal enseignement du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 16 et jeudi 17 décembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 624 amateurs de sport.

Chez les sportives, la footballeuse Eugénie Le Sommer (18%) arrive à égalité avec la skieuse freestyle Perrine Laffont (18%). Sa coéquipière à Lyon et en équipe de France Wendie Renard complète le podium (14%).

Enfin, l'événement le plus marquant de cette année pour les Françaises est l'accident du pilote de Formule 1 Romain Grosjean (27%). Suivent le sauvetage de Kevin Escoffier sur le Vendée Globe (20%) et le titre de champion du monde de Julian Alaphilippe (13%).

1. Fourcade coiffe Mbappé et Alaphilippe

Martin Fourcade a mis un terme à sa carrière de biathlète de la plus belle des manières en début d'année, glanant deux titres de champion du monde de plus en février, avant de se retirer sur une 83e et dernière victoire en Coupe du monde, le 13 mars, à Kontiolahti en Finlande.

Les Françaises et les Français ont-ils souhaité saluer l'immense palmarès de l'homme de 32 ans à l'heure de désigner le meilleur sportif français de l'année 2020 ? Toujours est-il qu'avec 22% des suffrages, Fourcade devance d'un cheveux Kylian Mbappé (21%), finaliste de la Ligue des champions en août avec le PSG.

Premier Français champion du monde de cyclisme depuis Laurent Brochard en 1997, Julian Alaphilippe prend la 3e place avec 18% des voix. Il pourra se consoler en constatant qu’il l’emporte chez les amateurs de sport (22%), devant Fourcade (20%) et Mbappé (18%). Antoine Dupont, incarnation du renouveau du XV de France, termine au pied du podium (7%).

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

Karim Benzema, incontournable avec le Real Madrid, se classe 5e, à égalité avec le septuple champion du monde de rallye Sébastien Ogier (6%). Ce Top10 est complété par Pierre Gasly (5%), premier français vainqueur d’un Grand Prix de F1 depuis 24 ans, Fabio Quartararo, vainqueur de trois GP de moto (5%), Vincent Luis, champion du monde de triathlon et Alexis Pinturault, dominateur sur le combiné (4%).

2. Le Sommer et Laffont à égalité

Chez les femmes, Eugénie Le Sommer et Perrine Lafont terminent en tête à égalité (18%). Les amateurs de sport les départagent symboliquement. La footballeuse devance la skieuse de deux points (20% et 18%) auprès de cette catégorie de la population. Une autre footballeuse complète ce podium des sportives de l’année : Wendie Renard (14%).



Au pied du podium, la judokate Clarisse Agbegbenou, une nouvelle fois championne d’Europe cette année, recueille 12% des suffrages. Elle devance la cycliste Pauline Ferrand-Prévot (8%), la handballeuse Béatrice Edwige (7%), la joueuse de rugby Jessy Trémoulière et la surfeuse Justine Dupont (5%), la basketteuse Marine Johannès (5%) et la snowboardeuse Marion Hearty (3%).

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Pas la même valeur que d'habitude

Cette année sportive 2020 aura vu des évènements tels que les Jeux Olympiques ou l’Euro de football reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Dans toutes les disciplines, des compétitions ont été tronquées, aménagées ou tout simplement annulées. Conséquence, 57% des Français et 66% des amateurs de sport estiment que les résultats de cette année n‘ont pas la même valeur que d’habitude.



Le sport aura tout de même permis à 29% de nos concitoyens et à 44% des amateurs de sport de mieux supporter cette année que les Français ont même qualifié de "merdique" dans l’un de nos derniers sondages. 25% des Français et 37% des amateurs de sport ont cependant davantage suivi le sport que d’habitude.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Le miracle Grosjean a profondément marqué

Autre enseignement de cette année particulière, les Français ont été davantage marquée par des accidents que par des performances. L’accident de Romain Grosjean en F1 (27%) et le sauvetage de Kévin Escoffier sur le Vendée Globe (20%) sont en effet les deux évènements les plus marquants de cette année pour les Français.



Le titre de champion du monde de Julian Alaphilippe est le troisième événement cité (13%), devant la finale de Ligue des champions du PSG et la victoire du XV de France face aux Anglais en rugby (8%). La retraite de Martin Fourcade a aussi marqué les Français (8%) comme le parcours de Hugo Gaston à Roland Garros (7%). Les victoires de Pierre Gasly (5%) et de Sébastien Ogier (3%) complètent ce classement.

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax