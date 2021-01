Raymond Domenech : une majorité de Français le juge compétent et sympathique

publié le 09/01/2021 à 08:30

52% des Français et 55% des amateurs de football ont aujourd'hui une bonne opinion de Raymond Domenech, de retour en Ligue 1 fin décembre, à Nantes, plus de 10 ans après la fion de son aventure avec l'équipe de France (2004-2010). Une courte majorité des sondés juge l'homme de 68 ans compétent et sympathique.

Pour 61% des personnes interrogées parmi le grand public, il mérite une deuxième chance et d'entraîner à nouveau. 54% lui ont pardonné le fiasco sportif et extra sportif de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Enfin, 56% estiment que Nantes a effectué un bon choix en s'attachant ses services.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 6 et jeudi 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 388 amateurs de football.

1. La bonne opinion l'emporte

Un peu plus de 10 ans après son départ de l'équipe de France, au terme d'une élimination dès le premier tour du Mondial en Afrique du Sud, et surtout de la grève des joueurs à Knysna avant le dernier match, une courte majorité de Français (52%) a une bonne opinion de Raymond Domenech (48% plutôt bonne, 4% très bonne). Chez les amateurs de football, ils sont un peu plus : 55%.

2. Compétent et sympathique

Celui qui n'a plus entraîné un club de Ligue 1 Lyon en depuis 1993, est aujourd'hui jugé "compétent" par 58% des Français et "sympathique" par 53% d'entre eux. Des scores largement inférieurs à ceux récoltés par l'actuel sélectionneur des Bleus Didier Deschamps (84 et 78%).

En revanche, Raymond Domenech recueille moins de la majorité sur les critères suivants : capacité à entraîner la génération actuelle (41,5%), ayant de l'autorité (44%), charismatique (42%), rassembleur (40%), exemplaire (36%).

3. Il mérite d'entraîner à nouveau

61% des sondés estiment que l'ancien sélectionneur mérite une deuxième chance et d'entraîner à nouveau, après 10 ans loin des terrains en tant que membre d'un staff. Un chiffre qui monte à 70% chez les amateurs de football.

S'il n'était pas directement responsable de la grève lors d'un entraînement à Knysna, Raymond Domenech restera à vie comme le coach de ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, 54% des Français disent lui avoir pardonné (59% des amateurs de football).

4. Un bon choix de Nantes

Au final, une majorité de sondés (56%) estime que Nantes a effectué un bon choix en le recrutant (48% plutôt un bon choix, 8% un très bon choix).

