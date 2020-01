JO 2020 : Mbappé à Tokyo ? Une bonne idée pour 66% des Français

publié le 12/01/2020 à 08:30

Qui doit être le porte-drapeau de la délégation bleu-blanc-rouge aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain ? Les Françaises et les Français placent en tête Teddy Riner, déjà à l'honneur en 2016 à Rio de Janeiro, devant Florent Manaudou, Renaud Lavillenie et Kylian Mbappé, si le footballeur venait à se rendre au Japon comme il le souhaite.

Voir l'attaquant du PSG évoluer au sein de l'équipe de France olympique : c'est justement une bonne idée pour 66% des sondés et pour 71% des amateurs de sport. Plus de deux tiers des personnes interrogées estiment aussi que l'organisation de l'épreuve de surf à Tahiti en 2024 est une bonne chose.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mardi 7 et mercredi 8 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes âgée de 18 ans et plus, parmi lesquels 626 amateurs de sport, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Teddy Riner reconduit comme porte-drapeau ?

La charge est symbolique mais elle souligne la confiance, l’admiration et le respect que la France du sport accorde à l’un de ses représentants. Ils sont déjà nombreux à clamer leur envie de conduire la délégation tricolore lors de la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux Olympiques.

Parmi ces derniers ou parmi les sportifs pressentis pour être honorés de la sorte, les Français font un choix clair. Alors même que nous les avons avertis qu’il s’agirait de la seconde fois après 2016, ils optent à nouveau pour Teddy Riner (24%), nettement devant le nageur Florent Manaudou (15%), le perchiste Renaud Lavillenie (13%) et le footballeur Kylian Mbappé (13%).

Interrogé il y a quelques jours sur la question, la star du judo a répondu qu’elle accepterait volontiers cet honneur. Ce ne serait pas inédit dans l’histoire olympique française. Le lanceur Jules Noël avait par deux fois porter la bannière tricolore aux Jeux Olympiques de 1932 et 1936.

JO 2020 : Teddy Riner reconduit comme porte-drapeau ? Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Record de médailles en vue ?

Si l’on met de côté la spécificité des Jeux Olympiques de 1900 au cours desquels certaines disciplines n’ont vu concourir que des Français, le record à battre date de 2008 avec 43 médailles. Il était à deux doigts d’être égalé en 2016 (42).



Cette édition 2020 verra-t-elle un nouveau record ? Les Français y croient majoritairement : 55% et 56% des amateurs de sport. En juillet dernier, en se basant sur les championnats du monde de 2017 et 2018, les responsables olympiques français tablaient sur 41 médailles.

JO 2020 : record de médailles en vue ? Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Mbappé aux JO ? Une bonne idée pour les Français

Son appétit n’a probablement d’égal que son talent. Kylian Mbappé veut tout rafler en 2020. Avec son club d’abord, avec comme ligne de mire la Ligue des champions. Avec les Bleus ensuite, lors de l’Euro en juin. Le natif de Bondy (21 ans) ne compte pas s’arrêter là. Il veut participer aux Jeux Olympiques - l'équipe de France est qualifiée pour la première fois depuis 1996.



Mais avec la Ligue 1 qui reprend dès le mois d’août, cela signifierait que Kylian Mbappé enchaînerait deux saisons sans aucun repos de longue durée, au risque de se blesser ou de vivre une deuxième saison trop éprouvante physiquement. Qu’importe pour les Français.



Espérant probablement que le prodige parisien guiderait ses coéquipiers vers la victoire à Tokyo, les deux tiers d’entre eux (66%) et 71% des amateurs de sport jugent que c’est une bonne idée. D’ici là, il faudra convaincre le PSG qui ne voit évidemment pas la gourmandise de sa star d’un très bon œil.

JO 2020 : Mbappé à Tokyo ? Une bonne idée pour les Français Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Le surf à Tahiti en 2024 ? Une bonne idée pour 69% des Français

Le choix doit encore obtenir l’aval du CIO mais après avoir étudié les dossiers de Biarritz, Lacanau, Hossegor et la Torche, le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a décidé de retenir Tahiti et sa mythique vague de Teahupoo pour accueillir l’épreuve de surf en

2024.



Les conditions météorologiques des différents sites durant l’été en métropole ont en effet poussé les organisateurs à choisir un site situé à l’autre bout du monde pour assurer le maintien de l’épreuve d’une part et le spectacle d’autre part. Interrogés sur la question, 69% des Français et des amateurs de sport jugent que c’est un bon choix.

JO 2024 : le surf à Tahiti ? Une bonne idée pour 69% des Français Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama