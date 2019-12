JO de Paris 2024 : une arène de 35.000 places installée place de la Concorde

publié le 12/12/2019 à 15:45

Après avoir choisi Tahiti pour l'épreuve de surf des Jeux olympiques de 2024 à Paris, le conseil d'administration du comité d'organisation des JO (Cojo) a fait un autre choix qu'il qualifie d'emblématique ce jeudi 12 décembre. Une arène de 35.000 places sera construite place de la Concorde pour accueillir les sports urbains. Une décision qui doit être validée par le CIO le 8 janvier prochain.

"La place de la Concorde, trait d’union entre la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, et le jardin des Tuileries, deviendra une arène au cœur de la ville, valorisant le patrimoine parisien et offrant des images exceptionnelles de l’événement, commente le Cojo. Ce site iconique renforcera la dimension spectaculaire et populaire du projet, en devenant l’écrin d’une programmation inédite de sports urbains et de célébrations."

Le projet ressemble à un hippodrome antique, de forme ovale, avec au centre le fameux obélisque de la Concorde, la flamme olympique ainsi que deux fontaines. Autour, trois espaces pour les compétitions de vélo et de skateboard, ainsi que deux terrains avec des paniers de baskets.

"S’il est encore trop tôt pour lister précisément les sports et disciplines qui s’y déploieront pendant les Jeux, ajoute encore le Cojo, ce concept unique au cœur de Paris favorisera une mutualisation des moyens. Cette mutualisation permettra de limiter les coûts, les impacts, facilitera les opérations de montage, d’approvisionnement et de transports, à la différence de la dispersion de ces activités sur plusieurs sites."