Kylian Mbappé peut-il disputer les Jeux Olympiques en 2020 ?

publié le 26/06/2019 à 15:44

Qualifiée lundi pour les demi-finales de l'Euro, l'équipe de France Espoirs a aussi obtenu son billet pour Tokyo et les Jeux Olympiques 2020, un grand rendez-vous qui inspire plus ou moins les Bleuets mais qui n'a pas échappé à un invité-surprise nommé Kylian Mbappé.

La dernière fois que l'équipe de France masculine a participé aux JO, c'était en 1996 à Atlanta et le plus âgé des Espoirs actuels n'avait pas six mois. Déjà champion du monde, le prodige parisien n'a que 20 ans et il est parfaitement éligible à participer aux Jeux, ouverts aux footballeurs nés après le 1er janvier 1997 ainsi qu'à trois joueurs de plus de 24 ans.

Après avoir déjà par le passé fait part de sa passion pour les JO, il n'a pas perdu de temps pour en remettre une couche lundi dès le coup de sifflet final avec un tweet "TOKYO 2020" accompagné d'un émoticône aux yeux clignotants et d'un drapeau français.

TOKYO 2020 ¿¿¿ pic.twitter.com/OVyRW9zBqp — Kylian Mbappé (@KMbappe) 24 juin 2019

Les JO prévu entre l'Euro 2020 et la Ligue 1

Alors que la finale de l'Euro des A est prévue le 12 juillet 2020 et que l'ouverture du tournoi olympique est prévue le 22 juillet 2020, la présence de Mbappé au Japon est-elle vraiment envisageable ? Qu'en dira le sélectionneur Didier Deschamps ? Et son club, le PSG ?

Même si l'hypothèse peut sembler improbable, elle a tout de même poussé le président de la FFF Noël Le Graët à donner son point de vue. "C'est agréable que Kylian puisse déclarer ça. (...) Mais il faudra d'abord le rencontrer et poser la question à Sylvain Ripoll. La décision lui appartiendra", a-t-il dit au Parisien.