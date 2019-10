JO 2024 à Paris : ce que les Françaises et les Français pensent du logo

publié le 27/10/2019 à 08:48

Moins d'une Française et d'un Français sur deux (47%) a vu le nouveau logo des Jeux Olympiques d'été 2024, qui se dérouleront à Paris. Dévoilé lundi 21 octobre, il a la forme d'une médaille d'or dans laquelle figure une flamme et le sourire d'une femme censée représentée Marianne.

De ces trois éléments, seule la flamme olympique saute aux yeux des personnes interrogées (74%). Elles jugent le logo moderne (71%), original (69%) et beau (66%), mais pas représentatif de la ville de Paris (70%). Enfin, à cinq ans de l’événement (vendredi 26 juillet-dimanche 11 août 2024), 20% des sondés ont l'intention d'acheter des billets pour une épreuve.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2019 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. Moins d'un Français sur deux a vu le logo

47% des Françaises et des Français ont eu connaissance du nouveau logo de Paris 2024, qui succède à celui de la candidature, avec le chiffre 24 formant une Tour Eiffel aux couleurs vives.

Dans le détail, 62% des cadres l'ont vu, de même que 59% des 65 ans et plus, 56% des habitants de l’agglomération parisienne, 54% des hommes et 53% les amateurs de sport. 15% de la population française a aussi entendu parler de ce logo.

2. Seule la flamme olympique saute aux yeux

A travers ce logo, le comité d’organisation souhaite véhiculer plusieurs messages. Dans notre enquête, les Français ont été exposés au logo avant d’être interrogés sur ce qu’ils y voient.



Un seul élément est évident pour eux : la flamme olympique, reconnue par 74% de

nos concitoyens. Un peu plus d'un Français sur deux (52%) discerne le visage d’une femme. Les femmes sont d’ailleurs nettement plus nombreuses à le reconnaître (62%) que les hommes (42%).



La médaille, en revanche, ne saute pas aux yeux des Français : 23% seulement la voient spontanément dans ce logo. 15% des personnes interrogées y voient la ville de Paris et 14% Marianne, que les organisateurs ont souhaité incarner par ce visage féminin.

3. Un logo moderne mais qui ne représente pas Paris

Les sondés sont globalement positifs à l’égard du logo de Paris 2024. Ils le jugent très majoritairement moderne (71%), original (69%) et beau (66%). Mais lorsque l’on creuse un peu la symbolique et les messages qu’il transmet, ils sont nettement plus réservés.



S’ils estiment qu’il n’est pas compliqué à comprendre (65%) et qu’il représente bien les JO (69%), les Françaises et les Français considèrent massivement qu’il n’est pas suffisamment rassembleur (59%), qu’il ne représente pas bien la France (58%) et encore moins la ville de Paris (70%).



Finalement, ce logo n’est marquant que pour moins d’un Français sur deux (48%).

4. Un Français sur cinq cherchera des places pour les JO

Les Jeux Olympiques auront lieu dans un peu moins de 5 ans mais. A ce jour, 20% de nos concitoyens nous confient leur souhait d'assister à une épreuve. 7% en sont même certains. Rapporté à l’ensemble de la population adulte, cela représente 10 millions de personnes, sans compter leurs enfants.



Evidemment, les amateurs de sports émettent encore davantage le souhait d’assister à une discipline olympique (28%). Mais c’est surtout le lieu d’habitation qui est déterminant : 31% des habitants de l’agglomération parisienne comptent acheter des billets.

