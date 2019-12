2020 : Euro, JO de Tokyo, Tour de France... Les grands événements sportifs

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud au Stade de France le 14 novembre 2019

publié le 29/12/2019 à 09:02

Après la deuxième étoile, la confirmation à l'échelle continentale, comme les Bleus de l'an 2000 ? Deux ans après le sacre mondial en Russie, Didier Deschamps et ses hommes seront encore au centre de l'attention à partir du mardi 16 juin (21h), date de leur premier match de l'Euro 2020, face à l'Allemagne à Munich.

Il retrouveront le samedi 20 juin (15h) à Budapest un adversaire dont l'identité sera connue fin mars. Il y aura enfin le Portugal de Cristiano Ronaldo le mercredi 24 juin (21h) pour boucler cette "poule de la mort". Les deux premiers seront directement qualifiés pour les 8es de finale, ainsi que les quatre meilleurs 3es de groupe sur six.

Le 16e championnat d'Europe de football débutera le 12 juin (21) à Rome avec un match Turquie-Italie. Il se déroulera dans 12 villes de 12 pays différents afin de célébrer les 60 ans de la compétition. Demi-finales et finale se joueront au stade de Wembley à Londres. Il y a quatre ans, le Portugal avait eu raison de la France après prolongation en finale (1-0).

1ers de leur groupe de qualification devant la Turquie en novembre, les Bleus se retrouveront fin mars pour deux matches amicaux face à la Finlande et l'Ukraine. Le sélectionneur communiquera sa liste des 23 joueurs retenus en mai (le jeudi 14 ?), avant le début du stage et probablement deux autres matches de préparation.

Finale de la Ligue des champions le 30 mai à Istanbul

D'ici là, les compétitions de clubs vont se poursuivre. La saison 2019-2020 de Ligue 1 se terminera le samedi 23 mai, une semaine avant la finale de la Ligue des champions masculine à Istanbul - celle des dames est prévue le dimanche 24 mai à Vienne. La saison 2020-2021 de Ligue 1 débutera le week-end du 7 au 9 août.

Le Tour de France avancé pour les JO

Qui dit année paire dit également année de Jeux Olympiques. En 2020, ce seront les 29es JO d'été, organisés à Tokyo, au Japon, du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août. Les 16es Jeux Paralympiques d'été suivront du mardi 25 août au dimanche 6 septembre. Il n'y aura ensuite plus que quatre ans à attendre avant de voir les anneaux olympiques flotter dans le ciel de Paris.



Pour ne pas empiéter sur les JO, les organisateurs du Tour de France ont décidé d'avancer la 107e Grande Boucle d'une semaine. Le grand départ sera donné à Nice le samedi 27 juin. L'arrivée est toujours prévue sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 19 juillet. Autre temps fort de la saison cycliste, le 118e Paris-Roubaix aura lieu le dimanche 12 avril.

Dakar, handball, Roland-Garros

Comme toujours, le Dakar lancera l'année sportive 2020, avec une première édition en Arabie Saoudite du dimanche 5 au vendredi 17 janvier. Suivront les championnats d'Europe masculins de handball du vendredi 10 au dimanche 26 janvier, en Suède, Norvège et Autriche, puis le premier tournoi du Grand Chelem de la saison en tennis, l'Open d'Australie, du lundi 20 janvier au dimanche 2 février.



Rafael Nadal visera un 13e sacre à Roland-Garros du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin. Wimbledon est prévu du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet, l'US Open du lundi 31 août au dimanche 13 septembre, le Masters 1.000 de Paris-Bercy du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre.

Rugby, biathlon, F1

Autres rendez-vous à noter dans les agendas, les matches du XV de France de rugby lors du Tournoi des VI Nations : France-Angleterre le 2 février (16h), France-Italie le 9 février (16h), Galles-France le 22 février (17h45), Écosse-France le 8 mars (16h) et France-Irlande le 14 mars (21h).



Martin Fourcade et l'équipe de France de biathlon ont, eux, des Mondiaux en ligne de mire, du jeudi 13 au dimanche 23 février en Italie, à Antholz-Anterselva. Enfin, la saison de Formule 1 débutera le dimanche 15 mars en Australie et se concluera le dimanche 29 novembre à Abu Dhabi. Le GP de Monaco est prévu le dimanche 24 mai.