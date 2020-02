publié le 12/02/2020 à 11:17

L’événement était attendu et c’est au théâtre municipal Romolo Valli de la ville de Reggio Emilia que la version 2020 de la Ferrari a été présentée dans la soirée de ce mardi 11 février par le directeur général de la Scuderia. Mattia Binotto a en effet levé le voile sur la SF1000 dans laquelle prendront place l’Allemand Sebastian Vettel et le Monégasque Charles Leclerc dès les journées tests le mercredi 19 février sur le circuit Barcelone-Catalogne.

L’ambition pour la marque Italienne cette année sera bien évidemment, pour son 70ème anniversaire, de reconquérir le titre mondial qui lui échappe depuis 2008 avec le sacre de Kimi Räikkönen. Pour cela elle compte sur l'expérience du quadruple champion du Monde Allemand et sur la fougue du jeune prodige flanqué du numéro 16.

Après une première saison en rouge réussie et deux succès à Spa et Monza, Charles Leclerc voit encore plus grand et évoque désormais ses rêves de titre, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024. "Ce qu'on veut tous chez Ferrari, c'est être champions du monde. Mais je ne me pose jamais d'objectif en terme de résultats" a-t-il assuré.

La SF1000 est la 66e monoplace sortie des ateliers de Maranello. Elle porte ce nom pour célébrer la 1000ème course en Formule 1 que la Scuderia disputera au Canada le 14 juin prochain, ou le 28 juin en France si le Grand Prix de Chine programmé le 19 avril est reporté ou annulé en raison du coronavirus.