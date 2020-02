Formule 1 : Esteban Ocon, de retour au bercail

publié le 11/02/2020 à 17:59

Seules la Grande Bretagne et la France auront trois pilotes à l’entame de cette nouvelle saison de Formule 1. Pour porter haut et fort les couleurs tricolores, Romain Grosjean, Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui fait son grand retour parmi les vingt meilleurs pilotes du monde.

Mais mieux encore, c’est au volant d’une marque Française que le natif d’Evreux va désormais courir au sein d’une écurie qui fut la première, en 2016, à lui confier un baquet de Formule 1 en tant que pilote d’essais. Autant dire que Renault et Ocon étaient faits pour être réunis sachant que dans sa jeunesse et après avoir fait ses armes en karting, c’est dans une Formule Renault qu’il a débuté sa carrière en monoplace.



Alors aujourd’hui âgé de 23 ans, Esteban Ocon est à la fois ambitieux et impatient. Ambitieux parce qu’il est désormais au volant d’une Renault de plus en plus performante et impatient parce qu’après son éviction de Force India en fin de saison 2018 et son année 2019 comme pilote de réserve Mercedes, le Normand a soif de reprendre la piste.

Renault veut redevenir LA grande écurie

Après avoir faits quelques tours de roues en jaune et noir sur la RS 19 en décembre dernier à Abu Dhabi, Esteban Ocon travaille depuis, comme un forcené, pour être prêt pour la saison qui débute dès la semaine prochaine par les journées tests de Barcelone. C’est ensuite le 15 mars qu’il disputera son premier Grand Prix sous ses nouvelles couleurs à l’occasion du Grand Prix d’Australie.

Avec Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, Renault poursuit donc sa progression pour redevenir LA grande écurie qui par le passé avait obtenu deux titres de champion du monde avec Fernando Alonso en 2005 et 2006 et qui de 1979 à nos jours a remporté 35 victoires en Grand Prix avec notamment, les Français Jean Pierre Jabouille, René Arnoux et Alain Prost.



Esteban Ocon sera l’invité de Thomas Sotto ce mercredi 12 février en direct sur RTL à 18h35.