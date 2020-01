Formule 1 : Max Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu’en 2023

publié le 08/01/2020 à 12:09

"Très fier et heureux de rester chez Red Bull Racing jusqu'en 2023", s'est réjoui mardi 7 janvier Max Verstappen sur les réseaux sociaux. "Nous avons commencé ce voyage ensemble et ils m'ont soutenu depuis le premier jour. Je veux gagner avec Red Bull et Honda Racing F1, notre objectif est de nous battre pour un championnat du monde ensemble. Le meilleur est à venir !".

Cette prolongation chez Red Bull Racing met fin aux rumeurs d’un départ du pilote néerlandais chez Mercedes pour les prochaines saisons. "C’est une excellente nouvelle pour l’équipe d’avoir prolongé notre accord avec Max jusqu’à la saison 2023 incluse, a commenté le directeur de l’équipe Christian Horner. Max a prouvé à quel point il est un atout pour l’équipe, il croit vraiment au partenariat que nous avons forgé avec notre motoriste Honda et nous sommes ravis d’avoir prolongé nos relations avec lui".

Auteur de huit victoires en Formule 1 depuis ses débuts dans la compétition reine en 2015 avec Toro Rosso, dont trois en 2019 (en Autriche, en Allemagne et au Brésil), Max Verstappen (22 ans) est à ce jour le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. C'était le 15 mai 2016, à l’âge de 18 ans, 7 mois et 15 jours en Espagne sur le circuit de Catalunya. Il est également, à 17 ans et 166 jours, le plus jeune pilote de l'histoire à avoir pris le départ d'un Grand Prix, le 15 mars 2015 en Australie

C’est également un 15 mars et en Australie, mais en 2020, que reprendra le championnat du monde de Formule 1, qui comportera pour la première fois 22 GP, avec le retour du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, où le Néerlandais sera très attendu face à ses nombreux fans.