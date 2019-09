Formule 1 : Charles Leclerc décroche sa première victoire en carrière

publié le 01/09/2019 à 17:20

On oublie jamais sa première fois. Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc s'est offert un succès de prestige sur le circuit de Spa en devançant les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Parti en pole position, le Monégasque a offert à l'écurie italienne sa première victoire de la saison et rendu un vibrant hommage au pilote Français de Formule 2 Anthoine Hubert, décédé la veille sur ce même circuit.

"Je ne peux pas savourer complètement ce moment. Cette victoire est pour Anthoine" a déclaré dès son arrivée Charles Leclerc qui était un ami d’enfance d’Anthoine Hubert. Une minute de silence a été observée avant le départ, tous les pilotes s’étant rassemblés près de la famille et autour du casque de champion tricolore. Par ailleurs, les vingt voitures au départ du Grand Prix de Belgique avaient apposé le même autocollant "Racing for Anthoine" et dans le 19ème tour de course (19 étant le numéro d’Anthoine Hubert) tout le public réuni autour du circuit de Spa Francorchamps s’est levé et a applaudi.

Après avoir débuté en F1 en 2018 dans l’écurie Sauber puis rejoint la Scuderia Ferrari pour cette saison 2019, il aura donc fallu 31 courses à Charles Leclerc pour monter sur la plus haute marche du podium. Une performance qu'il tentera de rééditer le 8 septembre prochain lors du Grand Prix d’Italie.