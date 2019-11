Formule 1 : Pierre Gasly restera chez Toro Rosso en 2020

publié le 12/11/2019 à 16:03

L’annonce est tombée mardi 12 novembre par communiqué de l’écurie : la Scuderia Toro Rosso confirme le Français Pierre Gasly le Russe Daniil Kvyat pour la prochaine saison de Formule 1. "Les bonnes performances de Pierre ont commencé dès son retour chez Toro Rosso. Il jouera un rôle important dans notre objectif de progresser plus haut sur la grille", explique Franz Tost, le Team Principal de l’écurie.

Pierre Gasly, qui avait déjà disputé cinq Grand Prix en fin de saison 2017 avec Toro Rosso puis 21 la saison suivante avait été promu en 2019 pilote Red Bull aux côtés du Néerlandais Max Verstappen. Malheureusement pour le Normand de 23 ans, les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances de l’écurie ; il avait été remplacé dès le Grand Prix de Belgique par le Thaïlandais Alexander Albon, arrivé de chez Toro Rosso.

Albon, actuellement 6e du championnat du monde des pilotes alors qu’il reste deux Grand Prix à disputer (Brésil et Abu Dhabi), restera chez Red Bull l’an prochain, privant Pierre Gasly (8e) d’un retour dans l’écurie reine.

Je suis vraiment heureux de continuer avec l'équipe Pierre Gasly





"Je suis vraiment heureux de continuer avec l'équipe pour 2020 et je suis sûr que nous avons des défis passionnants à venir, déclare Pierre Gasly dans le communiqué. Toro Rosso m'a toujours donné les meilleures chances de 'performer' chaque saison et je suis super motivé et déterminé à les rembourser avec les meilleurs résultats possibles l'année prochaine. Toro Rosso s'améliore d'année en année et c'est formidable de faire partie du voyage. Je suis très excité de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble en 2020".