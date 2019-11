publié le 12/11/2019 à 07:55

C'est une consécration pour le basketteur Tony Parker. Son célèbre maillot avec le chiffre 9 a été "retiré", c'est-à-dire accroché au plafond de l’AT&T Arena, un honneur réservé aux meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe. Tony Parker entre donc officiellement dans la légende des San Antonio Spurs, même s’il était déjà dans le cœur des supporteurs texans, à qui il a offert 4 titres de champions de NBA.

Quand Tony Parker est arrivé à San Antonio, il n’avait que 19 ans. De 2001 à 2018, il a joué 17 saisons, 1198 matchs, et participé à 816 victoires. Ce lundi 11 novembre, une grande fête a été organisé en l’honneur de Tony Parker, qui est venu avec son épouse et ses deux petits dans ses bras. Il leur avait mis de gros casques aux oreilles pour qu’ils ne soient pas perturbés par les applaudissements nourris, chaleureux.



Beaucoup de spectateurs portaient un maillot "Merci Tony", en français. Certains agitaient des drapeaux bleu blanc rouge. Toute la soirée, le club lui a rendu hommage, en célébrant son parcours depuis les terrains de basket, petit, en France, dans les années 90. Déjà à l'époque, il rêvait de jouer lors d'un match entre les San Antonio Spurs et les Chicago Bulls.

Des invités de marque

Les Texans ont ensuite évoqué son entrée à l’INSEP, où il était avec Boris Diaw. Ce dernier a porté avec Tony Parker le maillot de l’équipe de France, avant de le rejoindre en NBA à San Antonio. Ils ont gagné un titre ensemble. Boris Diaw était d’ailleurs sur le parquet de San Antonio pour saluer "son pote", "son frère". Tony Parker a de son côté plaisanté, en expliquant qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de Boris Diaw.

Il a également dit qu’il avait fait venir sa "mafia" au Texas. Thierry Henry était assis à ses côtés. Il y avait aussi Teddy Riner. Tony, Thierry, Teddy, ce sont trois légendes qui ont fait briller le sport français à travers la planète.

D’autres amis de Tony Parker ont envoyé des messages vidéo en français, qui ont été diffusées sur les grands écrans, sous-titrées en anglais. Zinédine Zidane a dit son admiration. Kylian Mbappé a rappelé que Tony Parker savait motiver l’équipe de France dans les vestiaires. Maître Gims pour sa part rappelé à quel point Tony Parker a marqué la France.

Le basket français à l’honneur

Enfin, Tony Parker a rappelé que si son père et ses deux grands pères étaient américains, il a pour sa part choisi la France. Et plusieurs joueurs ont raconté comment son arrivée et ses succès en NBA ont ouvert la voie à des basketteurs venus d’autres pays. Ils étaient assez peu nombreux quand il a commencé en 2001. La saison dernière, il y avait 108 joueurs étrangers venus de 38 pays.



Le graal, l’Olympe pour Tony Parker, ce sera le jour où il sera introduit dans le Hall of Fame de la NBA, le temple de la renommée du championnat de basket, où ne sont honorés que les plus grandes légendes de la NBA. C’est ce que lui prédisent des amateurs de basket.