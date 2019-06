publié le 13/06/2019 à 21:19

Une page du basket français s'est tournée le lundi 10 juin après l'annonce de la fin de carrière de Tony Parker. Quadruple vainqueur du prestigieux titre en NBA avec sa franchise des San Antonio Spurs, le basketteur français est également devenu champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013. Au travers de ses exploits, "TP" comme le surnomme ses partenaires, s'est hissé au rang de légende de son sport et du sport français tout court d'ailleurs.



Restant au plus près des parquets, Tony Parker va désormais poursuivre sa vie de dirigeant de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, club qu'il a racheté en 2014 en association avec son partenaire en Bleu et chez les Charlotte Hornets, Nicolas Batum. Ce défi tient particulièrement à cœur de ce père de deux enfants : "Ça me plait beaucoup cette nouvelle vie : être propriétaire de l’ASVEL, avec la section féminine qui a remporté le titre".

Pas avare de nouveaux challenges, il ouvre également son académie en septembre 2019, la "Tony Parker Adequat Academy", qui permet à de jeunes passionnés de se construire un projet de vie avec la promesse d’un travail à la clé.

"J’ai vraiment hâte. Je cherche à trouver comment on peut influencer la nouvelle génération et inspirer les jeunes de demain", souligne-t-il. Enfin, l'international français (181 sélections) a signé le rachat d'une station de ski en Isère, à Villard-de-Lans et vise à développer l'activité d'été de la station. Avec l'engagement, le travail et les efforts qu'il a fourni sur les parquets pendant sa carrière, nul doute qu'il arrivera à mener à bien ses projets.