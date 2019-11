publié le 11/11/2019 à 19:51

Une journée pour se souvenir de la Grande Guerre mais aussi des Français qui ont combattu en France comme à l’étranger : Emmanuel Macron a participé à deux cérémonies ce lundi pour encenser ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour la République française, à l’occasion des commémorations du 11 novembre.

La bravoure de 549 militaires "morts pour la France" en opérations extérieures depuis 1963 a été célébrée ce lundi devant le nouveau monument qui leur a été dédié. Haute sculpture de bronze, le monument représente six soldats - cinq hommes et une femme - la tête recouverte d'un képi, d'un béret ou d'une casquette. Le visage grave, ils portent un cercueil invisible, symbole du vide et de l'absence.

A côté, sur un mur, sont inscrits les noms de 549 militaires, dont deux femmes, tués par l'ennemi ou morts à la suite de blessures de guerre, de maladie ou d'accident sur les 17 théâtres d'opération étrangers depuis 1963, dont 141 au Liban, 129 au Tchad, 85 en Afghanistan et 78 en ex-Yougoslavie.

Le chef de l’Etat a visité les lieux au parc André-Citroën, dans le XVème arrondissement de Paris. "Celui qui meurt pour la France ne meurt pas en vain", a déclaré le chef des armées dans un discours, d’un ton grave et solennel.

Il a salué cette "cohorte héroïque", ces femmes et ces hommes qui "ont donné leur vie pour nous défendre et nous protéger" à travers "leur sacrifice suprême". Les représentants de "la quatrième génération du feu" ont été déployés sur 17 théâtres d’opérations, au Liban, au Tchad, en Afghanistan ou encore en ex-Yougoslavie. Ouvert au public, le monument permettra le recueillement.



A écouter également dans ce journal

Séisme – La terre a tremblé de Montélimar jusqu’à Lyon, après un séisme de magnitude 5.4. Une personne a été gravement blessée à Montélimar et trois légèrement au Teil, où plus de 200 maisons ont été touchées. Les écoles resteront fermées demain.





Terrorisme – La Turquie a commencé à renvoyer ce lundi 11 novembre les 11 djihadistes étrangers d’originaire française membres du groupe Etat islamique, qu’elle détient dans ses prisons. Les adultes seront remis à la justice. Au total, 24 terroristes vont être expulsés du territoire, dont 10 Allemands.



Chine – La fête des célibataires est la plus grande opération mondiale de soldes, avant Noël et le Black Friday. Bilan : 34,8 milliards d’euros ont été dépensés en ligne ce lundi. Les Chinois ont dépensé 20 milliards d'euros en 9 heures sur le site Alibaba qui affiche un nouveau record. Un milliard de livraisons sont en cours.