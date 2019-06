publié le 10/06/2019 à 21:34

Il a écrit quelques-unes des plus belles pages du basket français. Tony Parker a annoncé la fin de carrière sportive ce lundi 10 juin, après 18 saisons passées en NBA. Le meneur prend sa retraite, lui qui a porté à son plus haut niveau le basket tricolore, avec l'Euro en 2013, et la première victoire de l'équipe de France lors d'une compétition internationale.



Près de deux décennies plus tôt, le joueur âgé de 19 ans, déjà suivi par les plus grands clubs mondiaux, s'envolait pour les États-Unis. En 2001, il intègre les Spurs de San Antonio. Le petit frenchy au visage de poupin et à l'allure longiligne s'accroche et s'impose rapidement pour se constituer un impressionnant palmarès qui lui vaudra, à terme, l'honneur ultime, de faire son entrée au Hall of Fame, qui distingue les meilleurs joueurs de l'histoire.

Avec l'équipe texane, Tony Parker remportera pas moins de quatre titres de champions de NBA (2003, 2005, 2007 et 2014). Le basketteur a aussi été désigné meilleur joueur de la finale en 2007 (MVP). Il a également été sélectionné à six reprises pour le All Star Game, le match annuel qui réunit les meilleurs joueurs du Championnat NBA.

Il a marqué l'histoire de la NBA

Avant d'annoncer sa retraite sur Twitter, Tony Parler sortait d'une ultime saison avec les Charlotte Hornets, où il a évolué le plus souvent comme remplaçant mais en réalisant tout de même plusieurs performances remarquables. Le basketteur âgé de 37 ans avait signé l'été dernier pour deux ans après 17 saisons passées à San Antonio.



Même s'il n'a pas atteint son objectif de disputer vingt saisons en NBA, même s'il s'est aventuré à Charlotte pour une dernière saison 2018-19 mitigée, Parker qui a reçu un total de 166 millions de dollars (146,7 millions d'euros) en salaires depuis 2001, restera à jamais dans l'histoire des Spurs.



Avec ses coéquipiers Tim Duncan et Manu Ginobili qui ont respectivement pris leur retraite en 2016 et 2018, ils forment le meilleur "Big Three" de l'histoire, le trio qui a amassé le plus de victoires en NBA. Mais l'influence du meneur ne s'arrête pas là. Avec l'Allemand Dirk Nowitzki et l'Espagnol Pau Gasol, Tony Parker a ouvert en grand les portes de la NBA pour les joueurs européens, notamment les Français, le deuxième contingent international le plus important en NBA depuis plusieurs années.

¿¿ C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière.

J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable!

Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA.

Merci ! — Tony Parker (@tonyparker) 10 juin 2019

Un amour du maillot tricolore

Né en 1982 à Bruges, en Belgique, d'un basketteur américain et d'une Néerlandaise, "TP" est arrivé nourrisson à Denain, dans le Nord. Il a passé son enfance près de Rouen (nord-ouest) et opté pour la nationalité française à l'âge de quinze ans.

Malgré son parcours brillant aux États-Unis, Tony Parker a toujours été fidèle à l'équipe de France. Retraité des Bleus depuis l'an dernier, il a toujours dit qu'il voulait "rendre au basket français ce qu'il lui avait donné", lui qui a débuté au PSG Racing.



Sa réussite se lit aussi dans l'explosion du nombre de licenciés de la FFBB, la fédération française, qui ont augmenté de plus de 50% en dix ans pour dépasser les 668.000 en 2018. Cette volonté de rendre au pays dans lequel il a grandi est aussi celle qui guide son engagement dans le club de Villeurbanne, racheté en 2014 avec l'ambition d'en faire un grand d'Europe.



Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, a rendu hommage au joueur sur RTL, exprimant toute son "admiration pour la carrière que Tony a pu mener, ce qu'il a pu faire avec les Spurs, et avec l'équipe de France. (...) Il a franchi les étapes les unes après les autres et a réussi à conquérir l'Amérique et a porté l'équipe de France au plus haut niveau européen".