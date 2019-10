publié le 15/10/2019 à 10:12

Pays de Galles - France, Nouvelle-Zélande - Irlande, Angleterre - Australie et Japon - Afrique du Sud : voici les affiches des quarts de finale de la neuvième Coupe du Monde de rugby à XV. Le Japon, pays hôte, a décroché le dernier billet en venant à bout de l'Ecosse (28-21), dimanche 13 octobre, au terme d'un week-end marqué par l'annulations de trois matches.

Ces affiches qui n'ont pas pu se dérouler en raison du passage du typhon Hagibis sont Nouvelle-Zélande - Italie (alors que la Squadra Azzurra pouvait se qualifier au prix d'un immense exploit), Namibie - Canada (les deux derniers de la poule B) et Angleterre - France. Déjà qualifiés, le XV de la Rose et le XV du Coq gardent leur position respective avec un match nul 0-0 décidé par World Rugby dans ce cas de figure.

Les Anglais terminent donc en tête de la poule C avec 17 points devant les Bleus (15), qui ont gagné le match à ne pas perdre face à l'Argentine (23-21) en ouverture, avant d'assurer sans briller face aux Etats-Unis (33-9) puis aux Tonga (23-21). Place désormais au Pays de Galles pour Jacques Brunel et ses hommes.

Dimanche 20 octobre à 9h15 heure française

Ce quart de finale face au XV du Poireau est prévu dimanche 20 octobre à 9h15 heure française. Ce sera le troisième, après les deux premiers la veille, Angleterre - Australie (9h15) et Nouvelle-Zélande - Irlande (12h15). La rencontre doit se jouer à Oita, sur l'île la plus au sud de l'archipel, Kyushu.

S'ils n'ont dépassé les quarts de finale qu'à une reprise, en 2011, les Gallois s'avancent cette année avec l'étiquette d'outsiders après leur Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations et leur succès sur les Australiens (29-25) au Japon. Les Bleus ne les ont plus battus depuis mars 2017 (deux revers ensuite).

Français et Gallois se sont affrontés à 97 reprises depuis 1908. Les Bleus sont menés 50 victoires à 44 (3 nuls) mais ont remporté la seule confrontation en Coupe du Monde, en demi-finale en 2011 au terme d'une partie accrochée et pauvre en points (9-8, trois pénalités pour la France, un essai non transformé et une pénalité pour Galles).



Le programme de la phase finale

Quarts de finale :



Samedi 19 octobre :

9h15 : Angleterre - Australie à Oita (quart de finale 1)

12h15 : Nouvelle-Zélande - Irlande à Tokyo (quart de finale 2)



Dimanche 20 octobre :

9h15 : Pays de Galles - France à Oita (quart de finale 3)

12h15 : Japon - Afrique du Sud à Tokyo (quart de finale 4)



Demi-finales :



Samedi 26 octobre :

10h : vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 2 à Yokohama



Dimanche 27 octobre :

10h : vainqueur quart de finale 3 - vainqueur quart de finale 4 à Yokohama



Match pour la 3e place :



Vendredi 1er novembre :

10h : à Tokyo



Finale :



Samedi 2 novembre :

10h : à Yokohama