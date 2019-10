publié le 07/10/2019 à 16:02

Pour la troisième fois depuis le coup d'envoi de cette Coupe du Monde 2019 de rugby à XV au Japon, aucun match n'est au programme lundi 7 octobre. Il y en aura un mardi 8 octobre, trois le lendemain, aucun jeudi 10 octobre, encore un vendredi 11 avant un week-end au menu copieux.

28 des 40 matches de la phase de poules ont été disputés. Avant les 12 derniers, deux pays ont leur billet pour les quarts de finale en poche : la France et l'Angleterre, assurées de terminer aux deux premières places qualificatives dans la poule C. Les deux voisins séparés par la Manche se retrouvent samedi 12 octobre (10h15 heure française) pour déterminer lequel terminera en tête. Argentine, Tonga et USA sont éliminés.



Dans la poule B, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont une dernière formalité, en théorie, à régler. Les All Blacks se dressent contre l'Italie un peu avant le dernier match des Bleus, les Springboks au Canada mardi 8 octobre. Dans la poule A, l'Écosse doit battre la Russie pour s'offrir une "finale" face au pays hôte, le Japon, pour l'instant en tête. Sur le papier, l'Irlande sera l'autre qualifié avec un match à venir face aux Samoa, qui n'ont battu que la Russie.

Enfin, dans la poule D, l'Australie est en tête devant le Pays de Galles mais les Gallois ont encore deux rencontres à disputer, contre les Fidji et l'Uruguay. Les Wallabies affronteront la Géorgie pour finir. Il faudrait un miracle pour que les Fidjiens coiffent les Gallois.

Le programme de la semaine :

Mardi 8 octobre :

12h15 : Afrique du Sud - Canada (Poule B, à Kobe)

Mercredi 9 octobre :

6h45 : Argentine - États-Unis (Poule C, à Kumagaya)

9h15 : Écosse - Russie (Poule A, à Shizuoka)

11h45 : Pays de Galles - Fidji (Poule D, à Oita)

Vendredi 11 octobre :

12h15 : Australie - Géorgie (Poule D, à Shizuoka)

Samedi 12 octobre :

6h45 : Nouvelle-Zélande - Italie (Poule B, à Toyota)

10h15 : Angleterre - France (Poule C, à Yokohama)

12h45 : Irlande - Samoa (Poule A, à Fukuoka)

Dimanche 13 octobre :

5h15 : Namibie - Canada (Poule B, à Kamaishi)

7h45 : États-Unis - Tonga (Poule C, à Higashiosaka)

10h15 : Pays de Galles - Uruguay (Poule D, à Kumamoto)

12h45 : Japon - Écosse (Poule A, à Yokohama)