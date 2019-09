publié le 17/09/2019 à 16:23

La Nouvelle-Zélande va-t-elle continuer à régner sur la planète rugby en s'adjugeant un troisième titre mondial de suite, le quatrième en neuf éditions ? La France peut-elle déjouer les pronostics, dépasser les quarts et inscrire son nom au palmarès pour la première fois, après trois finales perdues ? Voici les deux principales questions avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Quatre poules de cinq équipes ont été composées pour cette phase finale. Les Bleus n'ont pas été épargnés par le tirage au sort avec l'Argentine pour commencer, samedi 21 septembre (9h15 heure française), et l'Angleterre pour finir, samedi 12 octobre (10h15). Entre les deux, il y aura un France - États-Unis, mercredi 2 octobre (9h45) et un France - Tonga, dimanche 6 octobre (9h45). Les deux premiers de la poule verront les quarts de finale.

Tous les matches du XV de France sont à suivre en direct et en exclusivité à la télévision sur TF1, dont le groupe a déjà retransmis six des huit précédentes éditions. La "Une" diffuse aussi 17 des 36 autres matches de poules, puis les quarts, les demies, la finale pour la 3e place et la petite finale. Le reste des rencontres sera proposé sur TMC, petite sœur de TF1 sur la TNT.

Coupe du Monde 2019 : le calendrier

Phase de poules :

Vendredi 20 septembre :

12h45 heure française : Japon - Russie (Poule A, à Tokyo) sur TF1

Samedi 21 septembre :

6h45 : Australie - Fidji (Poule D, à Sapporo) sur TF1

9h15 : France - Argentine (Poule C, à Tokyo) sur TF1

11h45 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud (Poule B, à Yokohama) sur TF1

Dimanche 22 septembre :

7h15 : Italie - Namibie (Poule B, à Higashiosaka) sur TF1

9h45 : Irlande - Écosse (Poule A, à Yokohama) sur TF1

12h15 : Angleterre - Tonga (Poule C, à Sapporo) sur TF1

Lundi 23 septembre :

12h15 : Pays de Galles - Géorgie (Poule D, à Toyota) sur TMC

Mardi 24 septembre :

12h15 : Russie - Samoa (Poule A, à Kumagaya) sur TMC

Mercredi 25 septembre :

7h15 : Fidji - Uruguay (Poule D, à Kamaishi) sur TMC

Jeudi 26 septembre :

9h45 : Italie - Canada (Poule B, à Fukuoka) sur TMC

12h45 : Angleterre - États-Unis (Poule C, à Kobe) sur TMC

Samedi 28 septembre :

6h45 : Argentine - Tonga (Poule C, à Higashiosaka) sur TF1

9h15 : Japon - Irlande (Poule A, à Shizuoka) sur TF1

11h45 : Afrique du Sud - Namibie (Poule B, à Toyota) sur TF1 puis TMC

Dimanche 29 septembre :

7h15 : Géorgie - Uruguay (Poule D, à Kumagaya) sur TF1

9h45 : Australie - Pays de Galles (Poule D, à Tokyo) sur TF1

Lundi 30 septembre :

12h15 : Écosse – Samoa (Poule A, à Kobe) sur TMC

Mercredi 2 octobre :

9h45 : France - États-Unis (Poule C, à Fukuoka) sur TF1

12h15 : Nouvelle-Zélande - Canada (Poule B, à Oita) sur TMC

Jeudi 3 octobre :

7h15 : Géorgie - Fidji (Poule D, à Higashiosaka) sur TMC

12h15 : Irlande - Russie (Poule A, à Kobe) sur TMC

Vendredi 4 octobre :

11h45 : Afrique du Sud - Italie (Poule B, à Shizuoka) sur TF1 puis TMC

Samedi 5 octobre :

7h15 : Australie - Uruguay (Poule D, à Oita) sur TF1

10h : Angleterre - Argentine (Poule C, à Tokyo) sur TF1

12h30 : Japon - Samoa (Poule A, à Toyota) sur TMC

Dimanche 6 octobre :

6h45 : Nouvelle-Zélande - Namibie (Poule B, à Tokyo) sur TF1

9h45 : France - Tonga (Poule C, à Kumamoto) sur TF1

Mardi 8 octobre :

12h15 : Afrique du Sud - Canada (Poule B, à Kobe) sur TMC

Mercredi 9 octobre :

6h45 : Argentine - États-Unis (Poule C, à Kumagaya) sur TMC

9h15 : Écosse - Russie (Poule A, à Shizuoka) sur TMC

11h45 : Pays de Galles - Fidji (Poule D, à Oita) sur TMC

Vendredi 11 octobre :

12h15 : Australie – Géorgie (Poule D, à Shizuoka) sur TMC

Samedi 12 octobre :

6h45 : Nouvelle-Zélande - Italie (Poule B, à Toyota) sur TF1

10h15 : Angleterre - France (Poule C, à Yokohama) sur TF1

12h45 : Irlande - Samoa (Poule A, à Fukuoka) sur TMC

Dimanche 13 octobre :

5h15 : Namibie - Canada (Poule B, à Kamaishi) sur TF1

7h45 : États-Unis - Tonga (Poule C, à Higashiosaka) sur TF1

10h15 : Pays de Galles - Uruguay (Poule D, à Kumamoto) sur TF1

12h45 : Japon - Écosse (Poule A, à Yokohama) sur TMC

Quarts de finale :

Samedi 19 octobre :

9h15 : 1er Poule C - 2e Poule D (à Oita) sur TF1. Présence possible de la France

12h15 : 1er Poule B - 2e Poule A (à Tokyo) sur TF1

Dimanche 20 octobre :

9h15 : 1er Poule D - 2e Poule C (à Oita) sur TF1. Présence possible de la France

12h15 : 1er Poule A - 2e Poule B (à Tokyo) sur TF1

Demi-finales :

Samedi 26 octobre :

10h : 1er Poule C ou 2e Poule D - 1er Poule B ou 2e Poule A (à Yokohama) sur TF1

Dimanche 27 octobre :

10h : 1er Poule D ou 2e Poule C - 1er Poule A ou 2e Poule B (à Yokohama) sur TF1

Match pour la 3e place :

Vendredi 1er novembre :

10h : à Tokyo sur TF1

Finale :

Samedi 2 novembre :

10h : à Yokohama sur TF1