Les rugbymen français Jefferson Poirot et Guilhem Guirado, lors du match contre l'Argentine, le 21 septembre 2019.

publié le 21/09/2019 à 08:30

Ils nous ont fait trembler, jusqu'au bout. L'équipe de France a remporté sur le fil son premier match en Coupe du Monde face à l'Argentine, sur le score de 23 à 21. Les Bleus avaient pourtant parfaitement commencé la rencontre, en menant 20 à 3 à la mi-temps.

Mais les Argentins ne se sont pas laissés faire et sont remontés à hauteur des Français, et les ont même dépassé au score à 12 minutes de la fin, renversant la vapeur. Les Pumas sont ainsi parvenus à mener d'un point (21-20) à la 68e. C'est un superbe drop de Camille Lopez à la 70e qui a permis aux Bleus de reprendre l'avantage et de remporter cette première rencontre, cruciale pour la suite de la compétition.

Deux succès, lors des trois derniers matches face aux États-Unis, aux Tonga et à l'Angleterre devraient suffire aux Français d'être assurés d'accéder aux quarts de finale. Le prochain match des tricolores face aux Américains aura lieu mercredi 2 octobre à 9h45 heure française.